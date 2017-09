Ursula Rosmari Romero bajo línea a la militancia y ella se fue a trabajar por Carlos Menen

No es un cuento de ciencia ficción, no es un invento, no es una novela Turca o Mejicana dando una cátedra de militancia reflexionaba porque perdió el peronismo de Entre Ríos y de pronto dejo a todos y todas atónitos y indefensos.

Lo digo porque ninguno de los presentes alcanzo a dimensionara la Frase, No aflojen , sigan militando yo me voy a militar a La Rioja por la senaduría de Carlos Sual Menen, el peronismo de Uruguay no hay dudas es impensado e imaginado.

El Intendente de la ciudad y varios funcionarios más se miraban pero todos querían saber que si lo que habían escuchado era cierto o había sido el eco de los bombos.

A lo mejor vuelve Carlossss.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta