Mario Angelini pidió desagravio por Mario Carballo a quien habían tratado de traidor

No Nombró el al medio digital pero si otros que estaban al lado de él y se refirieron al Disparador Uruguay que efectivamente hablo de este tema.

Pero resulta ser qué quienes trataron de Traidor al presidente del PJ Uruguay fueron justamente su nuclea miento político “Libres Pensadores”

Ahora como Mario Carballo es un hombre de honor y una gran persona fue el mismo quien conto en qué circunstancias paso cuando Mariano Farías procedió a decirle esta cuestión.

Después otro hombre inclusive fue a insultarlo a su domicilio.

Pero Mariano Farías quien esta enojado con razón o No, no soy quien para afirmar o desmentir que no tenga razón expresaba a quien quiera escucharlo:

Durante más de un año les di de comer todos los viernes asado a muchos ninguno pagaba un peso.

Puse dinero para la campaña de NO al DEDO, de Mario Angelini.

Me dejaron sin trabajo.

Ahora ninguno se acuerda, no me responden, no me registran y ellos saben que en política los favores se pagan.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta