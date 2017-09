José Lauritto el día que se acordó de volver a sus fuentes

No tengo dudas que la maravillosa definición de Maximiliano Vivot y Agustín De Branbandere ambos pilotos del TC Mouras, La envidia sana de escuchar el Valor de la Palabra que estos jóvenes le proferían a una institución Como la RUS, le sucumbieron la cabeza

y su primer gesto fue acomodarse para escuchar la visión de dos deportista que ven cosas que los políticos no alcanzan a comprender.

Dejo en claro que se cansó que empresas que vienen de afuera a buscar o aspirar el dinero que se genera en la histórica y no dejan nada llego el momento de preguntarles hasta cuándo van a seguir así, caso contrario los invito públicamente para que se vayan.

Se refirió con nombre y narro a una situación inusual que paso con la empresa Musimundo, “no está dentro de nuestra política ayudar socialmente” fue lo que le dijo la empresa, lo que motivo que fuera personalmente a pedirles explicación. Pero no solamente es Musimundo también los son los bancos y otras empresas que solo llegan para hacer sus negocios sin dejar nada en la ciudad.

Su pedido de que reconsideren su postura o su caso contrario él les pediría que se vayan a otras ciudades. Que a nosotros no nos interesan empresarios sin que se involucren en la ciudad.

La noche del viernes en la sede de la RUS motivaron también otro detalle cuando algunos de los presentes que venía de la Capital lo felicito por su trabajo con el deporte “sus ojos dejaban salir a la Luz el orgullo que sentía y que se dieran cuenta del valor que le da al deporte.

Volvió al territorio y dejo el escritorio fue otra de las cuestiones que la derrota del 13 de agosto dejo en el subconsciente del Dr. Lauritto, aunque lo sabía debía reafirmarlo a un costo muy alto pero nunca es tarde para retornar el camino.

Otro tema que ya no esconde el intendente “Su pelea con su yo interior” para explicarle a la gente que no le puede dar respuesta a todas las demandas, una cuestión que no lo deja dormir, que tristemente su entorno o sus funcionarios no alcanzan a comprender, salvo rara excepciones y es la deuda social más grande que tiene en estos momentos, no lo ayudan a difundir, explicarle o sembrar que sus intenciones son darle soluciones a la mayor cantidad de sus convecinos pero que no puede.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla