Marianela Marcley haciendo honor al cargo de Concejal

Los vecinos de la calle 26 del Norte Sur en la tarde noche del viernes cortaron la ruta 39, la hora muy transitada 19 hs un caos de tránsito, policías resguardando el lugar, Transito el Sr. Gobbi bien gracias parece que le tienen alergia al olor de las calles de tierras.

El corazón de varios Barrios Villa Sol, Villas Las lomas Norte y Sur y otros no hay dudas un reclamo popular que se extiende a cada barrio que tenga calles de tierras, no por que quieran quemar gomas, exponer a sus hijos a algún accidente o por que estén al cohete, hay funcionarios que no entienden que la gente quiere vivir dignamente.

Por suerte pase por ahí a la hora justa y por el lugar indicado y no te podes dejar de sorprender unas 20 personas no eran más que eso, mayoritariamente mujeres jóvenes con hijos y de pronto veo pasar a la Concejal Marianela Marcley, lejos de irse estaciono su auto y fue a charlar con la gente, la primera lección del concejal al lado de la gente, nadie la insulto, la respetaron y le explicaron que están podridos del estado de las calles, le exigieron que los que arreglen las calles lo hagan bien a conciencia y no a media.

Escuchaba el dialogo desde el mismo lugar y la concejal llamo al intendente hablo con él para comprometerse con la gente si algo podían hacer, que al final pudo desactivar el corte.

Estaba sola ningún otro funcionario había, absolutamente en inferioridad ante gente que le hacían reclamos auténticos, genuinos y los escuchaba a todos hasta aquellos que estaban mas exasperados.

Fiel a mi estilo escuchaba, reflexionaba, observaba y le buscaba una explicación por que hacían las cosas mal si se podían hacer bien, la gente reclamaba eso parece que hacen mal el trabajo adrede, estuvieron trabajando y dejaron la calle peor, nos toman de estúpidos nosotros nos movemos a pie, no hay veredas deben entender que necesitamos mover los cochecitos y no exponernos a dificultades porque los arreglos se hacen mal.

Como no hacer una articulo destacando el gesto de no mirar para otro lado y seguir su camino un viernes a la noche una cuestión que tendríamos que estar acostumbrados pero resulta ser que nos causa sorpresa eso significa que algo no funciona.

Por suerte vienen apareciendo jóvenes que entienden, comprenden la lucha de la gente y tratan de aportar alguna solución dentro de sus posibilidades.

La inquietud que me lleve es que si para conseguir algo hay que cortar las calles quemando gomas.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla