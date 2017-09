PROYECTO DE ORDENANZA regulación en materia de Supermercados

Visto:La Ordenanza nº4.209 CÓDIGO DE EDIFICACIÓN, su regulación en materia de Supermercados; y...

Considerando:

Que existe una marcada necesidad de contemplar aspectos antes no tenidos en cuenta por el legislador en materia de distribución geográfica de la comercialización a los fines de la protección de la leal competencia.-

Que se resguarda el PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD establecido en el Art. 28 de la Constitución Nacional.-

Que en igual sentido han legislado al respecto los Concejos Deliberantes de las Municipalidades de Lomas de Zamora en la Provincia de Buenos Aires y de Paraná en nuestra provincia.-

Que Concejales de este Honorable Concejo Deliberante han mantenido diferentes reuniones con vecinos preocupados por esta problemática que los aqueja y ocupa.-

Que el Centro de Almaceneros Comerciantes Minoristas y Afines de Concepción Del Uruguay ha expresado su preocupación en este sentido al igual que Supermercadistas locales.-

Que, como Concejales de esta histórica ciudad, nos vemos interpelados por el pedido de un vasto sector de la ciudadanía para que abordemos esta temática.-

POR ELLO:

LOS CONCEJALES DEL BLOQUE DEL PARTIDO JUSTICIALISTA (F.P.V.) ELEVAN EL SIGIUIENTE PROYECTO DE ORDENANZA:

Artículo 1º: Establecer que las habilitaciones de Supermercados Grupo I (escala barrial), Grupo II (escala sectorial) y Grupo III (escala urbana) en relación a la actividad comercial que lleven adelante, se regirán por las disposiciones de la presente Ordenanza y la reglamentación que a tal efecto dicte el Departamento Ejecutivo Municipal.-

Artículo 2º: Los establecimientos objeto de la presente se encuentran normados mediante la Ordenanza nº4.209, CÓDIGO DE EDIFICACIÓN.-

Artículo 3º: Establecer como distancia límite de emplazamiento, entre locales de similares características a los que hace referencia la clasificación del artículo 1° de la presente Ordenanza, admitiéndose una tolerancia de un 7%, las siguientes:

a) Supermercados Grupo I (escala barrial) 600 metros.

b) Supermercados Grupo II (escala sectorial) 800 metros.

c) Supermercados Grupo III (escala urbana) 1200 metros.

Artículo 4º: Establecer que la distancia prevista en el artículo precedente se determinará tomando en cuenta la línea más corta que medie entre los puntos de acceso de los locales respectivos.-

Artículo 5º: Tratándose de locales de distintas características, deberá respetarse la distancia fijada en el artículo 3º para el establecimiento comercial de mayor superficie edificada.-

Artículo 6º: Determinar como requisito previo al trámite de localización y habilitación definidos en el artículo 3º, incisos a), b) y c) de la presente Ordenanza una PREFACTIBILIDAD DE EMPLAZAMIENTO.-

Artículo 7º: La PREFACTIBILIDAD DE EMPLAZAMIENTO deberá presentarse ante el D.E.M. y contemplará un análisis de las siguientes circunstancias:

a) El área de influencia del tipo de Supermercado a instalarse.

b) La incidencia sobre el comercio existente.

c) El impacto que pudiera producirse en el nivel de empleo, nivel de remuneración y posibilidades de promoción laboral teniendo en cuenta la CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO Nº 130/75 - Empleados de Comercio.

d) Los cambios urbanísticos que pudiera aparejar.

e) El equilibrio funcional entre la periferia y los centros comerciales existentes.

f) Los efectos sobre los hábitos de consumo y las necesidades de compra.

Artículo 8º: La PREFACTIBILIDAD DE EMPLAZAMIENTO será a cargo exclusivo del solicitante y sólo lo podrán efectuar universidades nacionales, provinciales y privadas. El Departamento Ejecutivo no podrá otorgar localización y habilitación definidos en el artículo 3º, incisos a), b) y c) de la presente Ordenanza cuando el estudio referido demuestre aspectos objetivos de impacto negativo en función del análisis, estudio y valoración de los puntos a), b), c), d), e) y f) del artículo 7º.-

Artículo 9º: Si el análisis, estudio y valoración efectuado resultare favorable a la PREFACTIBILIDAD DE EMPLAZAMIENTO, él o los titulares del futuro emprendimiento, contarán con un plazo de 60 días hábiles para iniciar localización y/o habilitación definidos en el artículo 3º, incisos a), b) y c) de la presente Ordenanza. Vencido dicho plazo, la Prefactibilidad caducará.-

Artículo 10ª: La presente Ordenanza solo será de aplicación para el emplazamiento de futuros emprendimientos, en razón de lo cual todo trámite de Localización, Habilitación y Transferencia iniciados con anterioridad, se regirán por las normas vigentes al momento en que se efectuaron y/o tramitaron.-

Artículo 11°: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá confeccionar el decreto reglamentario que de operatividad administrativa a la presente.-

Artículo 12º: De forma.-