El Peronismo dividido en la Histórica

Por un lado el intendente de la ciudad volvió a su tradicional estilo de campaña confiando en su gente y algunos funcionarios no todos, un total de 105 que durante esta semana y la anterior le asesto un discurso duro que la palabra más suave que uso fue haraganes, se acabaron las mentiras hay que empezar a mostrar los votos que dicen tener y el compromiso con la gente.

Llamo poderosamente en la reunión la división interna que tiene la juventud, los chicos no entienden a su conductor algunos creen que pueden suceder a Lauritto y no comprenden que están para prepararse y crear un grupo homogéneo que puedan ser parejos.

En la histórica casa Partidaria desembarco el Bisognismo puro y algunos militantes peronista de raíz lo que significa que la prehistoria viviente, los hombres, las mujeres más moderadas, los nuevos líderes políticos y los cuadros juveniles que piden pista tuvieron su momento de gloria para expresar sus miradas políticas.

La lista 10 sumó a sus principales espadas. El resto de las listas no estaban.

Una cataratas de declaraciones, de reflexiones políticas marcaron la jornada, la vuelta al partido de dirigentes que se habían ido a la casa, de otros que nunca los habían invitados y la sola presencia de un político que no se sabe todavía si es Scelzista, Bisognista o Laurittista me refiero al interminable, e inoxidable político Luis Osvaldo, configuraban una militancia que por lo menos está preocupada después no hubo otro cuadro político de esa corriente interna.

Don Luis Hombre que siempre marca la diferencia su alocución la sintetizo parecía Deportes en el Recuerdo. Contó historias viejas de todos y de todas.

La crítica general a la intendencia fue la falta de respuesta en las distintas áreas.

Llego la hora de mostrar lo que tenemos. Vamos a darle la gran sorpresa expresan los lideres nuevos, nadie sabe qué elecciones ganaron y quien los eligió pero se auto titulan los líderes del peronismo de Uruguay.

Marcelo hizo un análisis RARO de las elecciones donde parecía que Cambiemos perdió y el peronismo ganó.

Sumaba y multiplicaba se asemejaba a un dirigente político empresario donde expone raras teorías.

Bordagaray otros de los aparecidos dijo "Cambiemos sacó más votos que los que nunca sacamos nosotros, ¿de qué hablamos?".

Defendió al Intendente dijo “que si tenía que correrse para poder gobernar que lo haga”, que lo único que le pedía es que no se corra tanto porque alababa más a los concejales de Cambiemos que a los nuestros”.

Del departamento Uruguay solo llego el Diputado Provincial Silvio Valenzuela y falto la presencia de todos los intendentes del departamento.

Divididos No, solo que es hora de mostrarse total el día de las elecciones si pierde el peronismo los presente se supone ya tienen la chapa de que trabajaron y que aportaron los votos que vayan a sacar.

Otros de los grandes ausentes fue el Ministro de la Producción y varios de sus funcionarios, que en realidad es uno de los que se juegan su permanencia.

Ahh si le dicen que quien escribe este artículo miente díganle que si total los militantes peronistas le van a decir la verdad.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla