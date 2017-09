La Calle Almafuerte entre los dos Bulevares Montonera y Araoz - 7 cortes una cuadra nueva

Fue una obra interesante, una calle que empieza en el Bulevar Araoz y llega hasta el mismo centro descentralizando el tránsito de forma increíble esas obras necesarias apreciadas y transitadas.

Ahora lo inentendible, lo absurdo, lo traumático y lo que la gente no entiende es porque al poco tiempo de habilitada se rompe por distintos motivos en 7 cuadras de la misma en este trayecto.

Un vecino me invito a recorrer la calle y me iba diciendo mire Botta aquí está cortada, en dos lugares, en esta en tres lugares y en otros en una o dos lugares más, capaz que el mismo argumento no estaban conectadas las cloacas etc. Etc.

Pero han pasado meses y las cuadras están si arreglar, nos llega el impuesta por la cuadra y vamos hacer reclamos al municipio y la verdad nos toman el pelo, ya no sabemos dónde ir.

Cosas simples, que merecen repuestas simples, concretas y rápidas los vecinos no están en contra de la obra, si no que no entienden las impericias y que nadie se haga cargo.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla