Ya no existen dudas el Deporte le genera a la ciudad el movimiento social más importante de la misma

Tal vez una buena en tantas malas para el intendente, una ciudad que se le inundó tres veces en un año medio, que perdió las últimas dos elecciones, que aunque Lauritto imploré que llegue una etapa de sequía la naturaleza le muestra otra realidad, no obstante eso aparecen dos funcionarios suyo uno de su propio riñón Marcelo Herlin y el otro Scelzista pura cepa Osvaldo López (un descubrimiento del Topo Ramat) que todos los fines de semana le brindan una alegría o hacen honor a sus cargos.

Una rara coincidencia los dos son profesores de Educación Física aman los desafíos que le impone a ambos Lauritto donde cada día son más complejos y necesitan de organizaciones que tienen que coordinar con diferentes áreas.

La pista de atletismo le abrió otra puerta a la gestión Lauritto, que aunque no pertenezca a la intendencia en los hechos es uno de los eslabones que le faltaba, el otro es el Centro Cultural que todavía la población no dimensiono por que no alcanza a comprender los planes culturales que tiene para complementar al deporte.

Sin desmerecer a los otros funcionarios el deporte ha influido en Cultura, en Eventos, en Turismo ha coordinado a través de esta área los talones de Aquiles que tiene la ciudad.

Siempre comparamos a la ciudad de Colon va el turismo puro, pero no es así nadie cuenta o venden o no quieren hacer que sintamos orgullo en el mismo pueblo por lo que representa la influencia del deporte en nuestra ciudad.

En todos lados se pregona el deporte saca los chicos de la calle, de las tentaciones, de las malas influencia y los condiciona a que elijan una condición de vida distinta, ahora que pasa cuando una ciudad como Concepción del Uruguay puede demostrar esa cuestión en los hechos, en las acciones que no hagamos bandera de esta cuestión tan proclamada por todos.

Que tiene de malo que seamos la mejor ciudad donde el deporte permite armonizar todas las otras acciones, al turismo, a los eventos, a la cultura y generar una acción integrada entre las universidades, entre la fax privada es otra forma de construcción política, seguro que va a costar más venderla pero que el fin del camino será el mas redituable.

Por qué cuando se puede demostrar en los números, en los hechos y en las acciones lo que está generando esta actividad muy bien coordinada por Marcelo Herlin y Osvaldo López sin dudas, sin fisuras y sin hechos permisivos, no la mostramos.

Creo sin temor a equivocarme la ciudad lleva varios fines de semana con capacidad hotelera a full, eso redunda en comedores, en estaciones de servicios, en otras actividades comerciales y todo genera por una política de deporte

No nacieron nuevos actores sociales estaban ahí, la gente no los quería ver o lo que es peor a muchos a lo mejor no les convienen que crezcan como tal, pero el sol no se puede tapar con una mano aunque tengamos muchos días de lluvia, inundaciones y otras yerbas ellos están ahí.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla