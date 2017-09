Único oferente gastronómico reza la adjudicación claro si invitan a gente que no va a cotizar

Y quieren cobrarla al otro día, hacen un surco ayudados por sus influencias mientras el resto de los proveedores tienen que esperar a mes vencido o un par de meses o lo que especifique las clausulas contractuales.

Tendrá coronilla o la está juntando para la campaña, como no va a cambiar de auto todos los años. Pregunto y la Pagina de la Transparencia que se pagaron buenos dinerillos donde esta o es la transparencia del agua turbia.

El dibujante la tiene clara, todo sea por la organización, no por el proyecto político del Municipio si no por salvar al amigo o a los amigos, porque no debo ser hipocrática, varios funcionarios proponen esta alternativa , expresan es nuestro, amigo, los servicios son muy buenos, ante cualquier urgencia lo tenemos a mano y no tiene sentido cambiar.

Y me reflexión no tiende a que cambien de proveedor solo que hagas licitaciones, concurso de precio o la forma administrativa que corresponda pero con reglas claras para todos.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla