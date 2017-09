No lo dije Yo, si no el mismo Peronismo que fue a Villaguay

Cuatro testimonios para mostrar cual fue la vuelta a cada pueblo de pueblo peronista que entendió que la división es real, profunda y terminal.

TESTIMONIO UNO:

– Volviendo de Villaguay veíamos reflexionado sobre el acto la verdad nos sentimos muy incomodos, re incomodo diría yo.

Por que tanto llamado a la Unidad y que trabajemos todos Juntos, el que gana conduce el que pierde acompaña, todo bien.

Pero ninguna mención en el acto a las otras listas que compitieron y tampoco a pedirnos que los acompañemos.

TESTIMONIO DOS:

Si es verdad lo que dice compañero masticando bronca, no puedo creer la cantidad de imbéciles e inútiles que tanto daño le hicieron al peronista y que hoy hayan sacado chapa, cuando fueron los mariscales de las derrotas, hoy entraron por la puerta grande, la verdad me sentí indignada avasallado, no nos dejaron entrar, hablan del acto de la unidad, si no hubiese sido por el intendente Enrique Cresto que llego y nos habilito a pasar cuando habíamos sido humillados iban a preguntar quienes éramos para saber si podíamos pasa.

Todavía me dura la impotencia, sigo masticando bronca, de que unidad hablan cuando ninguno de los candidato que hablaron ninguno menciono a la unidad y dejarnos pasar a los que competimos en las distintas listas ni que sea para la foto, pero nada que ver “nos pegaron una Forreada tan enorme e indignante que si no íbamos éramos unos traidores y mira como nos pagaron.

TESTIMONIO TRES:

Pero muchachos porque les extraña (la reflexión de una mujer) yo porque estaba con M…… porque yo no les debo nada a estos tipos asalariados, para ellos el peronismo es una fuente de ingresó y calcula vos que lo destruyeron porque todos eran socios, nosotros que tenemos las manos limpias no tenemos que amargarnos, porque ya lo habíamos hablado con tres compañeros que nosotros no ganamos ni en agosto y en octubre hace ocho meses atrás.

Por qué Perón a esta mierda no la quiere no es la herencia que nos dejó el general, cuando ustedes estén triste vayan al libro de Petete que debe estar triste pero él les va a dar una palabra de aliento.

No se enojen muchachos pensando en Eva y Perón estos momentos se me caen las lágrimas cuando asistí hoy al desarme del Peronismo, pero el que las hace las paga un abrazo enorme de una mujer peronista que sufre.

TESTIMONIO CUATRO:

Por la soberbia de estas lacras que nosotros dejamos entrar y llevar las banderas del peronismo así estamos.

Ustedes no saben la soberbia y los negociados que hay y creen que nadie lo sabe y todos lo saben.

Por eso el pueblo ante esta situación prefirió votar algo que puede ser a pesar de estar mal antes que el Justicialismo.

Deben salir todos estos que se creen dueños y resurgir en los hechos con honestidad peronistas.

Nos va a costar y eso es culpa de estos que no nos representaron e hicieron todo mal y encima no se hacen cargo.

Subieron muy alto y van a sentir la caída y nosotros debemos tener memoria, si memoria para no permitir darles entradas.

Debemos ser inteligentes, capacitarnos formar grupos de personas honestas, trabajadoras, profesionales que realmente tengan la ideología de solo trabajar para el pueblo y no para beneficio propio y de algunos amigos.

