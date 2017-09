Duarte la próxima licitación te arreglamos las calles del barrio Villa Sol

No lo conocía al joven Duarte, parecía tímido, pero nobleza obliga le dije mira soy Juan Carlos Botta, días atrás resalte una frase memorable tuya “Como me gusta que Lauritto me Cague a Pedo” está bien me dijo cuándo es verdad está todo bien. Ahora trato de ser obediente.

Y ahí me dejo desorientado lo vi con una licitación de 5 cuadras de Tierras y me Dijo” Las próximas 25 cuadras son para tu barrio Villa Sol” me sorprendió el pibe aunque creo en sus palabras me permito dudar que después de siete años vayan arreglar ese sector.

Pero dicen que tanto va el agua al cántaro que en algún momento derrama lo que ya no puede contener.

Solo me quedo agradecerle la gestión.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla