Es el momento de la sinfónica?

Me preguntaba los otros días, mientras observaba la presentación oficial del Intendente de la Orquesta Sinfónica aunque en algunos medios amigos se anuncian con quince días de anticipación, deben ser que algunos los medios le garantizan hacerles publicidad elitista, me pregunto a cambio de qué?

Todo más que bien como suele decir el Intendente.

El Arzobispo de la Catedral Inmaculada Concepción no fue tenia temas más importante, la gente de ALCEC y dos funcionarios anunciando un evento de magnitud y sobre todo de Mucho nivel.

800 sillas que cobrara la Institución a un valor de 100 pesos para la maravillosa obra que están haciendo, pero anuncian con entrada libre y gratuita ahora si no pagas el bono no tenes silla y tampoco muchas expectativas de ver a la Orquesta.

Cuantas personas podrán asistir unas 1200 porque la capacidad de la Catedral no da para más.

Sin querer ofender a nadie pregunto los barrios más populosos de Uruguay son afectos a las Sinfónicas?, en una Catedral donde por si sola se llena cada domingo durante su misa traer un espectáculo de jerarquía como este es para un público de notables que me animaría a afirmar que no votan al oficialismo y que además los consume gratis.

Para cuando un género musical como la Cumbia, Melódicos, Folklore, etc. de primer nivel tomando en cuenta a la Fiesta de la Playa donde géneros como el Rock o los famosos Disc Jockey (DJ) o el metálico, fracasaron estrepitosamente, cierto que tienen su público y los respecto pero estamos hablando que el evento lo pagamos entre todos los concepcioneros así que por lo menos denos el derecho de poder opinar que género musical le vamos a regalar a ALCEC.

No hay dudas que el Intendente tiene un gusto refinado, delicado y con mucho estilo ahora nadie le podrá sugerir al “Dr. Estamos en campaña y si traemos algo más popular no le parece o no lo pensó”.

En lo personal creo que hay que seguir ayudando a ALCEC, lo que hace esta Institución todavía no lo alcanzamos a dimensionarlo, ahora si traemos un evento para todos y todas no sería mejor.

El Disparador Uruguay

