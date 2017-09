Colegas preocupados porque afirman que voy a terminar como el URU, Se acuerdan de ese medio?

Me tome unos días para reflexionar sobre los colegas que por el solo hecho de ser de derecha Lauritto le paga a uno 24 mil pesos y a otro 5 mil de publicidad por mes, mientras que a los peronistas les da un choripán y un Vino en Damajuana.

Decidí satirizar esta cuestión por varias cuestiones estoy acostumbrado a que me subestimen, que se consideren más que todos y lo que no saben que el sol por suerte sale para todos si es cierto que a los gorilas el sol le pega de pleno.

Uno tiene un amigo narco que les consigue publicidades, (sinceramente considero no sabe las mañas de su amigo) yo en esa paso y si es posible en la vereda de enfrente, prefiero seguir siendo pobre y subestimado.

Lo que tendrían que saber estos colegas que en mi situación particular pago 10 mil pesos por mes para hacer un programa de Radio YO NO SE MAÑANA de dos horas por día y sostener mi diario Digital El Disparador Uruguay, que se lee en toda la provincia.

No hablo de las cuestiones personales de nadie aun pudiéndolo hacerlo de aquellas personas públicas.

Hablo de los kioscos de muchos personajes, de los robos, de las drogas, de las licitaciones truchas de funcionarios inoperantes, de las calles rotas, dejo que la gente se exprese, etc. etc. etc. Habría que preguntarse por qué ustedes no lo hacen a lo mejor por no complicar a los amigos narcos.

A mí una publicidad no me compra el silencio o me hace mirar para otro lado.

O es mejor hacer lobby porque ahí se consigue más publicidad, seguramente se van a hacer más ricos.

Ustedes difunden estas cuestiones por que la mala leche la llevan adentro, inclusive pareciera que están preocupados y la verdad que deberían preocuparse en serio y reflexionar como alguien que tiene dos micrófonos o dos alambres y esta solo hay encuestas de medios, de programas o de sitios digitales, señalan a mis productos considerados por la gente.

Les voy a contar algo mas no solo les preocupa a ustedes no saben a la cantidad de políticos que lo atemorizan.

Hay políticos que van más allá para subestimarme expresan que me escriben los textos, le dan información, le hacen la agenda eso si ellos son millonarios y yo un periodista pobre.

Pero debo decirles quédense tranquilos los dos son números uno en sus diales, lo dos son gorilas, pero la gente los elige todos los días, ahí está la repuesta, no crean que matándome a mi es que van a conseguir más oyentes, lectores o que lo tengan como referencia en la provincia.

Por suerte cuando tuve que ir a la Justicia gane en forma aplastante una denuncia y cuando intimé a los que hablaban de mí no fueron a la justicia miraron para otro lado, hay que creer en la Justicia.

Ahora por suerte yo puede decir fui autoridad partidaria del PJ en Rio Gallegos, soy peronistas en los matices que hoy expresa esta corriente política, considero que en las elecciones del 22 de octubre el peronismo vuelve a perder, porque el peronismo necesita una reorganización a partir de elecciones internas claras, libres, transparentes, sin ley Castrillón y fundamentalmente con cuadros políticos nuevos.

Usted pueden decirlo o son del color político que ganan siempre?

Donde tienen razón es que algunos medios están a derecho con todas las obligaciones que exige la ley y otros no, ahora si ustedes no hacen algo o defienden lo suyo es una cuestión solamente de ustedes.

En Radio Folk y Latino donde contrato el espacio hay otros productos el de Pedro Larroque con “la hora del Chámame” o Fabián Galarraga “Para que no te madruguen”, ahora si las encuestas indican que esos programas sobresalen en sus bandas horarias es otra cuestión, algún mérito debemos tener.

Ahh casi me olvido también soy profesional, ustedes hablan tengo todos profesionales y hay algunos nunca caminaron por la vereda de la universidad.

