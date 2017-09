La sinfónica – Resplandeciente – Magnifica - donde 800 personas pudieron admirar un espectáculo internacional

Los calificativos seguramente serán escasos y donde el nivel es difícil de graficar por la magnitud que alcanza un lugar tan sensible para los arguyesen donde la Basílica se llenó de Adultos Mayores.

No había pueblo, no había jóvenes, no había votos peronistas, no había público de edades intermedias, pocos funcionarios y sin desmerecer a nadie ahora el público que estuvo presente fue sin temor a equivocarme el que rodea a los bulevares, un dato indicativo en la plaza había lugar para estacionar a esa hora cuando es un lugar emblemático y no había inspectores que no permitieran estacionar y debemos tener en cuenta que tanto el Colegio y La Basílica eran lugares reservado para los actores, autos, camiones, colectivos que intervinieron en el evento.

Otro dato ilustrativo no había más de 50 personas paradas contadas en el lugar asignado a personas que no pagaron el bono adicional de 100 pesos y como contraste a solo un metro de ellos había muchas sillas vacías, (luego del 3er corte musical pudieron haber invitado que las ocupen) tal vez el único garrón que se les escapo a la gente de ALCEC, dejar espacios vacíos porque en definitiva el bono es una contribución en la Iglesia de Dios.

Solo un detalle menor que el común de la gente no los observa, pero que sin duda el Dr. Lauritto lee y reflexiona, me extraño las pocas convocatorias de periodistas y eso que hay algunos que la juntan en carretilla.

Una organización perfecta como en muchos eventos el de Bruno Gelber, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, Massimo Mercelli, Rolando Goldman, la Orquesta Juan De Dios Filiberto junto al Chango Spasiuk, donde se piensan en todos los detalles.

Ahora doctor no le parece que llego la hora de darle posibilidad a otros géneros musicales los cuales tienen convocatorias masivas y donde los que vivan fuera de los Bulevares también puedan apreciar sus gustos musicales.

El Observador

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla