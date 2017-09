Ya se pusieron trajes y todavía no se votó en octubre

Ahora es genial como el peronismo puede empezar a cicatrizar sus diferencias ya los estrategas de la derrota del peronismo han encontrado la zanahoria apropiada a para todos y todas no hay dudas que son unos genios.

Heridas abiertas, muy fresca la derrota, destilando la bronca, buscando un responsable y de pronto la pregunta qué se deben hacer es necesaria la autocrítica y perder tiempo o ir armando alguna alternativa para conservar lo que se tiene.

Los Intendentes del departamento Uruguay lo dejaron a la deriva arréglense como puedan.

El peronismo según las distintas versiones:

Pero también ahora hay varios escenarios, uno es el lugar natural el Partido Justicialista, otro es la grieta que armo Lauritto, la tercera la situación irresuelta del Kirchnerismo y no podemos dejar de nombrar a las otras 8 listas que compitieron.

Vamos por la zanahoria de la ciudad:

Osvaldo López: Fue sin dudas el funcionario que mejor gestión puede mostrar, lleva 14 años en el cargo lo conoce a la perfección dos periodos de Marcelo Bisogni, uno de Carlos Schepens y dos años José Lauritto.

No podemos dejar de remarcar que el impulso que le dio Lauritto al deporte integrando las 32 disciplinas que hay en la ciudad lo visualizaron el último eslabón que le faltaba sin dudas fue el CEF 3 donde se pueden realizar eventos deportivos masivos.

Ahora una cosa es ser director que si los intendentes son vivos le dan respaldo a este área y otra muy diferente querer ser intendente. Scelzista pura cepa.

Ricardo Vales: alianza estratégica con Mario Barberan. Este es un cuadro interesante porque ha tenido la virtud de ir reciclándose de acuerdo al intendente de turno Bisogni, Schepens, Lauritto. Días atrás conversaba con una linda señorita y ella le preguntaba “por qué haces todo lo que te pide Laurito sin límites” y el lejos de rehuir su pregunta le dijo” Lo que pasa es que si le demuestro lealtad a Lauritto y hago todo lo que me pide al final del camino me va a levantar la mano a mí, para ser su sucesor”. Considerado Scelzista –Bisonista – Schepenista con reparos.

Ana María Díaz La candidata ideal Scelzista –Bisonista – Schepenista no está infectada por el Laurittismo y aunque ella no quiera ser hay un grupo grande de dirigentes políticos que van a tratar de torcerle la negativa.

Agustín Bordagaray: Aparece como un tapado hombre del Bisognismo Pura Cepa, estuvo nominado antes que se elija a Schepens pero en ese momento existía las bolillas negras y blancas donde la sacaban Carlos José Scelzi y José Lauritto bueno a él le toco una de Lauritto. Hoy sin ser tenido en cuenta en la gestión Lauritto pudo consolidar un lugar gracias a ser unos de los pocos que conocen los movimientos administrativos. Pero además pudo mostrar gestión en contra de la opinión de Elías quien sostenía que sacar a la Mutual de la Municipalidad de la grieta de la banca rota era una tarea imposible. La sanearon, ahora van a poner una farmacia y además el IOSPER quiere ver los convenios de ellos. Se lleva bien con Barberan y el Bisognismo.

Ezequiel Valdunciel – después de la reunión secreta con Sergio Bertelotti en función de armar estrategias en conjunto rumbo al 2019. Sorprendió a ambos quisieron desmentirlo pero al final tuvieron que blanquearlo. Ahora si hay alguien que forma el gabinete de Lauritto que está afuera del laurittismo es Ezequiel Valdunciel es mas no es tenido en cuenta ni siquiera para las elecciones generales.

Una simple lectura estuvieron en la primera elección (agosto) de jefe de campañas Juan Carlos Changui Rodríguez y Leonardo Blanc, lo despidieron sin aviso y nombraron a los secretarios Vales, Bertelotti y Noir, responsables del laurittismo. Por qué en el Partido PJ hay otros jefes de campañas

Sergio Bertelotti no hay dudas que es un político que en los últimos 14 años ocupo lugares importante vice de Bisogni, Concejal, Secretario de Salud pero según dicen lo que lo conocen Nunca lo van a dejar por que el día que lo dejen se despierta el elefante dormido. Su grupo político está desesperado pidiéndole se juegue. Mientras tanto sigue armando acuerdos políticos.

Oscar Noir: El secretario todo terreno que por las casualidades de la gestión tres inundaciones y otras circunstancias sociales más de 12 mil visitas a Desarrollo Social le permitieron el contacto directo con la gente.

Ahora no le perdona que haya sacado los pies del plato y aceptara que lo manejaran del cuarto piso de la Municipalidad, abrió una brecha profundísima la juventud laurittista dividida en dos, cuenta con varias ares de gestión social vulnerables que le responden es impensado escribir esta cuestión pero es la cruel realidad.

Y varios dirigentes del riñón de Lauritto le responden.

Oliva – Sansoni – Marcley – Garay, Vereda, Mari Córdoba, Topo González, parte de la juventud aquí queda el Laurittismo de la primera hora los que se cortan las venas y le salen patitos en vez de sangre. A simple vista el mejor posicionado es Martin Oliva como el sucesor natural, pero dudo que quiera y el otro nombre que se desprende es el de Viviana Sansoni, ella si quiere ser y no tiene inconveniente de sacar del medio a nadie.

Ahora yo no doy concejos solo emito mi opinión, creo deberá poner paños fríos a su carácter personal.

Hugo Cettour el concejal rebelde. se cree que está por encima de todos y todas, cuenta con su alianza electoral de toda la vida con José Lauritto, Carlos José Scelzi, Marcelo Bisogni, Carlos Schepens donde entre ellos se repartían absolutamente todo. Ahora la cosa cambio aunque ellos sigan sosteniendo que lo siguen manejando todo.

Kirchnerismo sin decisión todavía, esperando el resultado de Cristina que consideran se va a imponer y en consecuencia hay que sacar a luz a lo largo y ancho del País las ramificaciones kirchneristas. Prepararse para la vuelta.

Socialismo es sinónimo de:

Verónica Magni las estadísticas indican que este agrupamiento político las estrategias de las alianzas las usa electoralmente después vuelve a cerrar sus filas.

En lo personal me sorprenden la militancia que tienen, la juventud pero por otra parte no comprendo por qué no pueden encontrar hombres y mujeres que tengan alguna representación en la sociedad.

Son muchos cuadros formados, profesionales, se destacan en sus trabajos pero no consiguen armar una estrategia electoral que enamore a la gente.

Seguramente el socialismo tienen muchos nombres importantes ahora cuando llega el momento de jugarse siempre en los últimos 12 años son los mismo.

Habrá que esperar octubre para saber si recuperan algunos votos más por lo pronto sin un peso todo a pulmón no se vislumbra que cambie mucho a las elecciones de agosto.

Naldo Erpen Dirigente aliado a Nuevo Espacio de Emilio Martínez Garbino con destino incierto, la jugada de Busti de contrarrestar los votos de Sergio Massa dieron resultados y los votos quedaron en el bipartidismo de toda la vida.

Si como supongo el socialismo disuelve la estrategia electoral después de octubre quedara con una estructura propia pero muy chica.

Jorge Satto fue el primer candidato a Intendente del PRO en la ciudad fue el que abrió el camino con otros creyentes de este proyecto político, eran muy pocos, hoy la vida le sonríe es el referente del gobierno nacional, pero además tienen la posibilidad de sentarse en la Mesa chica del PRO.

Un lugar donde muchas veces se imponen los lugares a ocupar, por eso lo pongo en la lista de los candidateables rumbo al sillón o a la silla eléctrica de la ciudad. Cierto es falta mucho, cierto es que las listas hasta aquí las arma Frigerio y más si acepta ir como candidato a gobernador.

Juan Ruiz Orrico es sin dudas el que más invirtió en su figura, compitió contra Lauritto en el 2015, saco 4 concejales, ninguno le responde pero nunca quiso asumir el rol de jefe de la oposición le cedió ese lugar a Jorge Satto. Le dieron el 6to lugar en la lista de Diputados Nacionales y acepto la decisión de Frigerio sin chistar y sigue organizando eventos como la Expo Rural que le permiten mostrar gestión. Y si llegara a ganar Cambiemos este sector las va a mirar de otra manera.

Carlos Dutrac un empleado Municipal que sueña que puede anotarse en la lista por el sillón Municipal, es un buen tipo excelente contacto dentro de la Municipalidad pero me parece que eso no alcanza. Ahora en la política nada es absoluto.

Karina Percara una eterna luchadora Radical, estuvo a punto de quebrarse pero logro enderezarse tiene una contra muy grande es su mismo partido, una cuestión que conociendo a los radicales pueden llegar a dar vuelta la opinión. Lo que está muy claro es que la opinión de los Rodríguez – Artusi no le juegan a su favor la gente del mismo riñón radical.

Los triunfos suelen acomodar las cosas mirando al futuro si Cambiemos gana en octubre la sangre no llegara al rio hace más de 34 años que no miran la intendencia con alguna perspectiva.

Roció García – otra carta que no se puede dimensionar hoy ocupa un lugar que le genera más sinsabores que gratificaciones pero Lauritto saco a la Luz en ella su Honestidad, su capacidad de trabajo, su compromiso por el municipio, su gestión de trabajo y una historia de vida personal admirable.

Es el sostén de los trabajos de los concejales de Cambiemos, es el amparo jurídico de todos los temas vulnerables de la Municipalidad y además ahora el mismo Lauritto le anexo el control de las licitaciones entre otras cuestiones.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla