El Silencio profundo de Cambiemos, Seguridad, estrategia o se están durmieron en los laureles

Como definir esta cuestión donde el peronismo es un polvorín con quien hables del PJ te dice volvemos a perder pero no obstante eso se reúnen se juntan, planifican caminan, una contra partida de lo que sucede en Cambiemos.

Uno ve al presidente salir por distintas ciudades, la gobernadora Vidal se llamó a silencio y lo mismo hicieron en la provincia de Entre Ríos los candidatos de Cambiemos.

Me pregunto tanta seguridad tendrán, si bien no pasó nada extraordinario en el país y en la provincia , la gente ni comentarios hace, como se puede afirmar que no tendrán inconveniente en Octubre dentro de menos de un mes.

Seguro deben tener encuestas, porque tanto silencio asusta y ante una elección que pueden cambiar las cosas en el País, lo menos que se puede pretender es estar atento, hay funcionarios de cambiemos que se fueron de vacaciones eso habla de seguridad.

Apareció una nueva forma de hacer política, el silencio.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta