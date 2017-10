La estudiantina con 400 jóvenes, mucho esfuerzo, mucho dinero para tan poca repuesta

Seguramente fue el tiempo, el lugar, los gurises que están en otra o las propuestas no gustaron ya no importa la razón si tiene que preocupar si invertir 400 mil pesos para 400 chicos se justifica.

El esfuerzo de los organizadores, todos actores sociales que están empezando una carrera política, que tienen ganas, que tienen sueños que seguramente ni llegan a imaginar el porqué de tan poco acompañamiento.

Cierto es que el club cerrado para festejar la llegada de la primavera, la fiesta del estudiante, no es ni será el lugar indicado por que no es un festejo mas es el festejo de los estudiantes y de los jóvenes donde muchas veces se descubre el primer amor, ese que empieza por la mirada buscando que la piba o el pibe que te interesa te la sostenga, que te genere que qu ese bichito internos que todos sentimos en la juventud te empiece sacar la inhibición para empezar a comprender esos sentimientos que nacen naturalmente en cada individuo.

Pero decididamente los chicos cuando no te acompañan es por algo donde yo no tengo la repuesta y tampoco me voy a complicar tratando de justificar algo que a los ojos de los que estuvimos ahí pudimos observar.

Nos dejó un instante de tristeza observar muchos jóvenes organizadores que seguramente vienen trabajando hace tiempo en estas ideas y que están convencidos que es el camino a lo mejor tienen razón espero yo equivocarme como siempre lo sugieren, aunque me acusen de tener una mirada crítica y que no comprendo los esfuerzos, todo bien como dice el intendente yo no me enojo solo indico circunstancias que pasaron en el Gimnasio cerrado del club Rivadavia donde había muy pocos chicos.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta