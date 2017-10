Por qué no transparentar a las cooperativas Sociales

Es algo tan sencillo que la sociedad conozca las caras y los nombres de los que son responsables de cada una de las cooperativas sociales que hacen un esfuerzo inhumano algunas y que se explique cuánto ganan.

Días atrás compartieron un encuentro con Lauritto para saber que les sucede o cuales son la problemática que atraviesan.

Charlando con una cooperativa Raíces con 12 integrantes ganaban 6.500 pesos cada uno y con un ingreso único de 89 mil pesos, me explicaba que con ese ingreso apenas alcanzamos a pagar los sueldos y ni siquiera podemos cubrir los impuestos.

Sacando una cuenta rápida multiplicando 6.500 por 12 me da un resultado de 78.000 mil así que le quedan 11 mil para cubrir los impuestos y otros gastos.

No sería más fácil explicar cuanto le pagan a cada una de las cooperativas, porque no todas cobran lo mismo, cual es el sueldo, la tarea, los impuestos que deberían pagar así etc. Etc.

De esa manera los ciudadanos comunes podremos analizar si cumplen con la tarea o no interpreto que no debe ser una cuestión difícil, porque en definitiva si todos están banca rizados es un resumen rápido, que no lleva a ninguna dificultad y por otro lado rompemos con distintos mitos de lo que cree la sociedad.

Muchas veces hay prejuicios que se le imputan que no son reales.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta