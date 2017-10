El peronismo analizo las estrategias - la mayoría enojados con Lauritto porque no da la cara en ningún barrio

Es admirable el corazón y el sentimientos de los peronista siempre se busca al responsable y es lógico es mucho más fácil decir los otros no trabajaron que asumir alguna responsabilidad.

Nadie se quería hacer cargo de Lauritto en el partido, claro no estaba porque cuando va nadie se anima a decirle algo todos quieren la foto con él.

El Dr. Luis Carrozzo en el partido decía "yo vengo solo, no tengo un voto".

Ahora hay detalle que no puede dejar de rescatar la mayoría era gente de años de militancia.

Pero tampoco omitir que el jefe de Prensa del Partido Justicialista el Dr., Periodista y ex Camporista Nichejew Valodia les pedía que antes de hablar les dijeran el nombre, el barrio y a que agrupación política pertenecían no hay dudas una falta de respeto a la militancia la que forjo al peronismo con errores y virtudes. Creía que estaba en una reunión de la facultad.

Esta acción habilitó a que hablaran solo tres compañeros el secretario adjunto de ATE Uruguay Héctor Caffa, el interminable Pichón Sanabria y otro orador, al ratito no quedó nadie.

Todos coincidían en que tenían que organizar la campaña sin José que sigue sin aparecer y tampoco sus laderos.

Algunos integrantes del Partido que los compañeros rescatan Mario Carballo, Jorgito Deniz de la juventud y Nichajew Ludmila, que aseguran es la única que junta a las mujeres.

Se ve a los compañeros con ganas, el tema es saber hasta dónde llega el envión.

Tal vez la reflexión más importante fue es mejor que los candidatos no vengan no suman un voto y esto pasa por que armaron una lista del PJ para que no funcione.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla