El Silencio profundo de Cambiemos hasta ellos mismo les preocupa

Duran Barbara señalo si no salen a caminar a timbrear o a militar el triunfo de Cambiemos no está garantizado una señal clara son las encuesta a 22 días de estas elecciones hay un empate técnico donde todas previsiones son de 2,4% a favor de Cambiemos en el principal distrito del País, lo que significa que la variación de error en toda encuesta está bajo estos niveles.

Independientemente que la oferta nacional de Cambiemos este en todo el territorio Nacional el 13 de agosto ganó en forma clara pero no determinante.

En lo que se observa en Entre Ríos y principalmente en el departamento Uruguay, no hay trabajo militante que se contemple salvo el tradicional timbreo del día sábado a la mañana, que humildemente consideró un gesto militante amarrete y escaso.

En cualquier otra circunstancia hoy estaría garantizando que de esta manera no puede ganar, pero de la misma manera gano el 13 de agosto y desde esa fecha hasta hoy no cambio nada salvo el hecho Maldonado que compromete al gobierno Nacional pero es justo decirlo la economía se mantiene estable, la inflación baja de apoco, bajaron los índices de pobrezas e indigencias solo dos puntos, el dólar se mantiene y las causas de corrupción le explotaron a distintos actores sociales del gobierno anterior, el peronismo no enamora a los votantes solo factores que para mí no son determinantes.

El humor de la gente está claro que no quieren cambiar, no conozco a nadie que haya votado a ganador en primera ronda que cambie su voto dos meses después, en vez si es evidente que las distintas fuerzas que perdieron pueden perder el caudal que obtuvieron el 13 de agosto.

El peronismo todavía no se animó a ser la autocrítica y está claro que la polarización que se produce en Buenos Aires puede arrastrar a todas las provincias del País.

Con un gran interrogante la gente que en el Peronismo voto a la lista de Unidad Ciudadana mantendrá su voto dentro del Peronismo?

Hay silencio que matan. Otros que preocupan, otros que ponen nerviosos, otros que generan incertidumbre y en otra circunstancia hubiera dicho que llevan a perder elecciones en esta oportunidad pareciera que ganan elecciones.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla