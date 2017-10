El Sheraton 7 estrella de Lauritto está incluido entre las obras necesarias para la ciudad

En una recorrida por el Futuro Centro Cultural que solo tiene un avance de Obra de un 20%, con actores sociales que cubren ese espacio el intendente no quiso de dejar de mostrar tal vez la última obra majestuosa de su función.

Tiene todo el derecho del Mundo porque la verdad que la obra es más imponente que uno de los hoteles de las cadena Sheraton siete estrella, tuve la posibilidad de apreciar los planos y las imágenes que generan las computadoras y además de recibir asesoramiento con expertos quienes sin temor a equivocarse me decían cuando esté terminada que al ritmo que va seguramente llevara tres o cuatro años, será de un nivel desconocido para la ciudad.

Fiel a su estilo la última obra de la gestión de vice gobernador, quiere cumplir con su compromiso, con su palabra y no cambiar objetivos a pesar de las necesidades urgentes que pueda llegar a tener la ciudad.

No fui a la recorrida, preferí estar en Colonia Elia donde sin dudas las muestras de las obras no son tan imponentes como las presentadas en nuestra ciudad, pero que responden a una necesidad de ciudad, cámaras de vigilancia para trabajar en la prevención de la seguridad de la gente.

Y no quiero poner palos en las ruedas pero si es importante remarcar que Lauritto no cambia sus proyectos, no existen las urgencias, ni la planificación de una ciudad solo existen las obras imponentes que el planifico y como es el intendente el que gano con la voluntad popular tiene todo el derecho del mundo en llevar adelante sus ideas y nosotros a exponer lo que pensamos.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla