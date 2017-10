El Chivo Angelini invito a retirarse del Partido PJ al concejal Hugo Cettour

El martes pasado el Concejal estuvo en el Programa YO NO SE MAÑANA que se emite por las radios Latino 99,9 y Folk 107,7, donde dejo mucha tela para cortar pero voy a simplificar en dos títulos una presencia que no pasó desapercibida.

“El peronismo vuelve a perder el 22 de octubre y por mas diferencias” y “Lauritto no me da el lugar que me merezco y además no quiere usar la experiencia que tengo en varios temas”.

NO hay dudas que las declaraciones de Cettour fueron incorrectamente política, aunque el 90% de los peronistas lo diga en Off de record, pero es importante mantener la hipocresía que salgan a relucir las críticas de peronistas que están trabajando para que gane el peronismo el 22 de octubre.

Y el ex candidato en las ultimas internas Angelini, levanto el guante el miércoles mismo en el partido con la misma presencia del Concejal Cettour y lo invito a él y a los que piensen como el a retirarse de la casa peronista, un discurso de unos 30 minutos bajando la mística peronista.

Ahora hay que decirlo el concejal se banco la crítica, la oratoria, no respondió y se quedó en la sede partidaria demostrando que lo que dice con la boca lo sostiene con los hechos.

En esta misma reunión que estuvo picante también se decidió que no vengan los candidatos porque en realidad restan y Lauritto fiel a los desafíos que le tiran llamo a Juan José Bahillo y lo llevo al Partido el jueves al medio día, poca presencia pero los pocos presentes ningún le dio para reclamarle algo.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla