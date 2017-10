Ramón Barrera: el día 23 a lo mejor el resultado sea una sorpresa pero sin dudas es hora que algunos funcionarios se pongan los pantalones largos

El Intendente de Colonia Elia sin el periodismo nuestro pueblo no transcienden cuesta que acciones nuestra sean tomadas por medios de ciudades grandes, estas medidas le permiten a nuestra gente que sigan viviendo con tranquilidad, pueda dormir la siesta con la ventanas abiertas y generar Paz social que es un recurso nuestro, y que acuñamos porque nos costó mucho tenerlo

JCB – Pero además hay que leer que detrás de este nuevo logro hay un respaldo político importante, casi siete Intendentes del Departamento Uruguay , un ministro, el Jefe de Policía , Un Senador y con el hecho que en Concepción del Uruguay también hay una movida importante, como lo toma usted?

Este es el resultado de un trabajo mancomunado por largos años, donde nunca supimos invadirnos, siempre nos respetamos, con dificultades, con discusiones en el medio pero siempre entendiendo que si hacemos un trabajo en conjunto lograríamos más cosas, este es un logro que nos reconforta ciertamente pero debo remarcar es un “Trabajo en conjunto sin mezquindades” un claro ejemplo fue cuando mis colegas intendente Luis Sandoval y Leonardo Cergneaux decidieron en una reunión en Paraná en la oficina de Mauro Urribarri que el Cajero Automático fuera para mi ciudad, sin estar presente, esas cuestiones gratifican y ayudan a consolidar un proyecto en común exaltando el valor de los otros.

JCB – Que después de más de 120 años Colonia Elia Pueda contar con una entrada asfaltada, que el gobernador hay venido en tres oportunidades cuando nunca otro había caminado su tierra, que el gobernador haya anunciado que iba a presentar lista esto te sugiere que hay una nueva forma de hacer política en Entre Ríos o es que se siente con mucha confianza con vos al extremo me tienes que invitar a pescar?

Mira Juan Carlos yo tengo que ser agradecido por un lado y sé que fui critico en otras ocasiones , pero debo destacar el gesto del gobernador cuando se comprometió a terminar el asfalto cuando estuvo dos años parado, a mí me genera un respaldo adicional y además una expectativa muy grande que se viene la renovación del movimiento Peronista. Agradecido con el Gobernador, pero también es cierto que hoy nos encontramos a paso de una nueva elección donde honestamente veremos si podemos revertir la derrota del 13 de agosto para lo cual estamos trabajando todos, no obstante esto nos queda por delante dos años pero el día 23 a lo mejor el resultado sea una sorpresa pero sin dudas es hora que algunos funcionarios se pongan los pantalones largos y dedicarse a tratar de revertir el resultado y demostrar que pueden seguir en ese lugar:

El gobernador en este aspecto fue claro, le viene poner impronta y nosotros debemos acompañarlo, confiar que nos lleva por buen camino.

JCB – Tengo información de que de aquí se va a ver el partido de Argentina - Perú si el resultado es malo se va sentir salado?

Tiene buena información Señor Periodista, la verdad que junto con mi hijo J somos boquenses y que argentina juegue en nuestra cancha es un hecho inusual y no creo que tenga otra oportunidad de ver a la argentina, a pesar de la dolencia que tengo en estos momentos no puedo dejar de ir, esperemos que no me sienta salado.

