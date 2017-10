Mauro Urribarri Una visita inesperada a solo pocos días de las elecciones a territorios con pocos habitantes

Nosotros fiel a la política que sigue el gobernador y mi cartera tratamos de estar en todas las localidades independientemente del volumen electoral que tengan nos preocupa la seguridad y dotar a todas las seccionales policiales de mejores condiciones edilicias y a esta ciudad vinimos a inaugurar la sala de monitoreo de vigilancias, en esta primera instancia hay tres cámaras en las tres entradas y o salidas quedando pendiente de 13 más y también las refacciones en un edificio que data desde el año 1956. El recorrer las ciudades y verificar cuales son las situaciones de las condiciones edilicias y las problemáticas policiales es un mandato de nuestro gobernador.

Estamos trabajando para la comisaria cuarta y cuatro patrulleros para Concepción del Uruguay, la décima comisaria en Concordia y la novena en Gualeguaychu, no hay dudas que el gobierno está haciendo inversiones muy importantes en épocas difíciles del País.

JCB – Usted ministro de gobierno como observa las encuestas que están mostrando a Cambiemos con una diferencia superior a 7 puntos sobre el PJ?

Mire yo particularmente a esas encuestas no la he visto, por otro lado el gobierno está haciendo una inversión muy importante en obras públicas con fondos propios y en referencia al 22 de octubre apuntamos al que vecino piense a quien está votando que priorice a los candidatos que van a defender a Entre Ríos.

Dos claros ejemplos si los entrerrianos quieren pagar menos de Luz y Gas que los porteños o quien defienda la coparticipación de la provincia cuando avanzan sobre la nuestra no hay duda que deben votar a los candidatos del peronismo.

Esperamos que el mensaje llegue por que los hombres y mujeres del peronismo son los únicos que pueden defender nuestros derechos.

JCB – Cual es su reflexión del por qué la gente no entiende, no comprende que en la lista de Cambiemos hay gente que representa a la provincia de Buenos Aires sin embargo pareciera no interesarle al electorado o el peronismo está divorciado de la gente

Tengo una mirada diferente creo que la polarización que se dio en el País nos arrastró y no supimos cambiar el mensaje, ahora estamos convencidos que la lista Somos Entre Ríos es la única que puede defender y mostrar que tenemos una lista auténticamente Entrerriana.

Solo hay un mensaje que imaginen el elector que puede pasar con un diputado de Cambiemos y uno del PJ que Entre ríos necesita de nuestra gente, nadie va a venir de afuera a salvarnos.

JCB – El gobernador fue terminante en esta ciudad hace unos cinco o seis meses atrás cuando me expreso voy a presentar una lista como presidente del partido y el que quiera participar que participe. Ahora dijo voy a cambiar a muchos funcionarios si el peronismo pierde. Cree que el gobernador sostendrá sus afirmaciones.

El gobernador ha demostrado en los hechos que armo una lista de unidad y todo aquel que no se sintió representado pudo armar otra y competir.

Y en lo que representa si el gobernador el 23 de octubre si Pierde el PERONISMO, va a ser cambio no puedo ser atrevido induciendo a hechos de estos tipos.

Creo que nuestro gobierno en estos dos años siempre dio ejemplos de querer solucionar los problemas con el Gobierno Nacional, Municipalidades o Juntas de Gobierno, porque en definitiva el 23 va seguir estando los mismos problemas.

El Disparador Uruguay

