Creo que el Municipio necesita un Burro o alguien que lo lleve al Intendente a visitar las obras que hace

Recorría los diferentes barrios y de pronto quise doblar en calle La Cava que su nueva cartel ería indicaba en intersección con Víctor Rodríguez mano hacia el Sur, tengo que detener el auto porque estaba el cruce de vías avanzo y me encuentro a solo cinco metros de ahí que la misma calle La Cava me indicaba que la cartel ería me indicaba que la mano ahora era para el norte, ahí pensé que era una broma para Video Mach o que me detenga en la vía para que me arrastre el tren, que por suerte no funciona me baje saque fotos y me detuve a pensar cómo se arruinan buenas intenciones cuando no hay gente que tenga sentido común y que quiera trabajar para la ciudad.

Los barrios existen Sr. Intendente y los que vivimos en calles de tierra también tenemos derechos, porque no es la única deformación vehicular que existe en ese lugar si usted avanza por La Cava hacia el Norte (Aunque esté prohibido) hay cinco cruces consecutivos que todos indican salida al Bulevar Araoz otro papelón de carteles que seguramente han costado mucho dinero y que sin dudas son muy necesarios para saber dónde estamos parados.

Algo parecido pasa desde la Comisaria Segunda hasta el Automóvil Club Argentino, parece que solo hay autorización para doblar para un solo lado.

Pero sería injusto si hago cargo al intendente de este mamarracho de planificación y ordenamiento del tránsito en un barrio determinado.

Ahora le pregunto a los genios de la distribución del tráfico en los barrios, si tenemos la desgracia de chocar en este sector que estoy indicando

Que hacen los seguros?

Que normativas toman?

Que indicador de calle toman parta determinar?

Si chocamos de frente en Calle la Cava intersección las vías del tren de quien es la responsabilidad, cuando hay dos carteles que indican manos únicas para un lado o para el otro?

No hay carteles indicadores de dobles manos o no existirán?

Hay denuncias y no le dan tramitación.

Sr. Intendente no se quede con lo que escribo vaya a verlas usted mismo y seguro que encontrara otros detalles que yo no aprecie.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta