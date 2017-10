Los intendentes del Departamento y Rene Bonato enojados con Lauritto

Seguramente lo van a desmentir pero las sencillas inauguraciones de las Cámaras de Seguridad de Colonia Elia desnudaron que algo pasa, como podía ser que justo el mismo día a la misma hora el conductor político inaugure obras importantes en Concepción del Uruguay cuando las otras estaban programadas con quince días de anticipación.

Las presencias de los intendentes Rottoli Primero de Mayo, Leonardo Cergneaux San Justo, Jorge Holzman Villa Mantero, Luis Sandoval Pronunciamiento, Carlos Curuchet Herrera, más el Senador Rene Bonato, prácticamente toda la cúpula de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, Claudio Tedesco Jefe departamento Uruguay y el Ministro de Gobierno Mauro Urribarri, acompañaron a Ramón Barrera sin duda un respaldo de sus pares muy importante.

Enojados, distanciados, mojada de oreja o tan solo como Leo Cergneuax me dijo pocos votos y muchos intendentes, pero si a días de una elección muy importante parecería que el departamento desafía al conductor alguna tormenta se avecina por delante.

También hay que comprender a Laurito que en la última reunión con el gobernador este fue claro todo se centraliza por el Partido y los intendentes tienen que ir al Pie, una cuestión que empezó a respetar en la última reunión mando a sus alfiles cuando antes no iban.

Pero el Pato concepcionero tiene otra espada sobre sus espaldas, la derrota del 13 de agosto empezó a ser efecto a pocos días de la nueva elección los nervios, las distintas sensaciones y ya tiene decidido asumir si el peronismo pierde la derrota aunque existan otras lecturas políticas, una elección Nacional, candidatos que no responden a las exigencias de la gente etc. Etc.

Ahora íntimamente sabe que un triunfo le devuelven el primer plano Provincial, la catapultan en la lucha por la gobernación y le generan la confianza que empezó a perder con las dos últimas elecciones.

El Disparador Uruguay

