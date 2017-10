El scelzismo ya deja insinuar que Mario Carballo será el único responsable si pierde el peronismo en la Histórica

A mí no me llama la atención ya la habíamos anticipado después del 13 de agosto, Carlos José Scelzi un hombre que no estaba acostumbrado a perder 34 años le avalaban ese curriculum y mágicamente balotaje 2015 – Paso 2017 terminaron de generar dos hechos que parecieran vuelve a repetirse el 22 de octubre y que ahora hay que buscar un responsable.

El Hombre indicado es sin duda el presidente del Partido en el departamento Uruguay, es el chico expiatorio, es más algunos dicen que debería renunciar un poco mucho cuando la verdad indica que la gente se cansó un poquito del peronismo después de 34 años de poder absoluto distribuido siempre en los mismo nombres.

Los nombres propios no imaginan años por delante sin poner un ministro, un intendente, un diputado, un senador o funcionarios provinciales y es comprensible que defiendan su trayectoria en estos últimos 34 años.

No se ponen colorado ahora te dicen yo no fui candidato, yo me borre en los últimos dos años, de que me van echar la culpa que asuman los que verdaderamente deben asumir la responsabilidad política.

Lauritto si pierde va asumir su responsabilidad, mientras su entorno el que le dice que es lindo, que es alto, que es un pibe que tiene terror que asuma la derrota porque se preguntan no tendría que asumir yo también mi parte de responsabilidad?

No tendría que renunciar?

No mejor me hago el boludo.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta