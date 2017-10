Que linda historia de amor ….. Un Guiño de amor

No hay dudas que ser funcionarios te abre puertas, te da posibilidades que siendo un simple mortal no tenes posibilidades, pero pasan tantas horas en el trabajo, comparten alegrías, ingratitudes y tanto va el agua al cántaro que se llena al principio es un gesto, luego una caricia y después lo que Dios Mande.

Pero en esta historia en particular cuando se habla de las violencias de géneros, el maltrato pude observar cuanta ternura, cuanto amor, cuanto cariño y cuanta dulzura se escapa en un solo gesto un guiño que se le envía a la personita que se quiere conquistar o ya se conquistó.

Y encima hacer un gesto en una reunión importante, donde los dos fueron los únicos cómplices de lo que le pasa, ella se sonrojo, no esperaba en esa reunión que él se atreviera a guiñarle el ojo de la forma cariñosa que lo hizo, nace una historia de amor, tierna hasta me atrevería a decir de esas que ya no existen donde los dos se cortejan delante de todos esperando no ser descubiertos.

La bella historia de amor de dos funcionarios.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla