Cambiemos confiado por las mediciones de siete encuestas

No obstante un detalle no decisivo como las siete encuesta de OPINAIA o ROUVIER o OPINA ARGENTINA o SYSNOPSIS o POLIARQUIA o MANAGEMENT & FIT o CEIS que todas aseguran que Cambiemos ganaría por una diferencia de 4 o 5 puntos en provincia de Buenos Aires en las cinco provincias más importantes Capital, Bs. As., Córdoba, Mendoza y Santa Fe más doce o trece provincias más donde tienen duda que pueden perder en Neuquén aunque sueñan con revertir Chubut y Tierra del Fuego, solo son indicadores ahora falta la decisión de la gente en una semana.

Y a lo largo del país llegaría al 40%.

De todas maneras los hombres y mujeres de Cambiemos (unos 25) los sábados timbrean este último fin de semana fue en un universo de 800 casas, la confianza no los mata solo saben que durante muchos años lucharon en desigualdad hoy se les dio vuelta la taba.

Pero hay que sostenerla con acciones, con responsabilidad y escuchando a la gente.

Falta poco para ver si la PASO de agosto cumple el objetivo que fue concebido por el mismo Kirchnerismo.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla