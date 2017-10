Mientras los inspectores liberaron estacionamiento frente a la Basílica estacionaron en cualquier lado

El viernes a la Mañana se pudo observar durante toda la mañana estacionamiento reservado frente la Basílica, unos 75 mts. Que estaban destinados a los colectivos que vienen con un turismo en el día generalmente estudiantil.

Encontré enojado al inspector, me dice no puede ser seis horas llevamos parado en este destino tratando que no ocupen este lugar para estacionar y fíjate lo que pasa un colectivo estacionado frente al colegio, el otro frente al Correo y el otro frente al banco Bersa, los tres al mismo tiempo y generando un caos en el transito cuando esta todo organizado, increíble.

Después nos piden que hagamos esto reservar un lugar para el turismo, cuando lo hacemos estacionan en cualquier lado, una cosa de locos.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla