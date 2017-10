Que pasa en los Talleres Municipales? Por qué tanta desidia? “Solo queremos saber si es cierto el rumor que lo quieren cerrar”

Fui a caminar y a recorrer los talleres municipales y todo el predio que el Municipio tiene en la calle artusi barrio Rocamora, me detuve a charlar y me mostraron la desidia que se vive en ese lugar.

Pregunte si lo visitaban los funcionarios solo el del área después no viene nadie más ni concejales, ni intendente, ni gremio y ningún otro funcionario por que no se quieren comprometer con los reclamos me dijeron.

En todo momento me pidieron por favor no digas nuestros nombres necesitamos trabajar.

Verle la ropa a los muchachos era lamentable, ropa rota, vieja, desgastada hay que pensar que de por si es un trabajo que los ensucia pero se nota la suciedad de una jornada laboral y la suciedad de mamelucos que caminan solos.

“Solo queremos saber si es cierto el rumor que lo quieren cerrar”, si es así que nos digan somos 7 personas trabajando aquí ganamos un promedio de 9.500 pesos, que nos asigne otros lugares y ya esta se acaba esta incertidumbre del rumor que cada día y es más perverso.

Mientras escuchaba a los trabajadores no entendía por qué tanta desidia y observaba el contexto Maquinas Viales nuevas que deben valer varios millones de pesos, autos, camiones, un tinglado impresionante con falencias también pero a simple vista un capital millonario que tiene el Municipio que pareciera quiere dejar que el tiempo lo destruya.

Otro detalle a lo mejor que no es importante no hay baños, ni agua menos mal que son 7 hombres que pueden usar un tarro.

Al lado varios autos tirados, máquinas y toda clase de lo que se pueda imaginar.

Nos contaban que algunos servicios lo hacen terceros.

En una oficina a 20 mts. De ahí otra situación incomprensible un lugar que tiene 3 metros de ancho por 4 de largo donde hay 8 personas trabajando 2 mujeres, 6 varones solo tres sillas , un sillón viejito, dos escritorio uno recuperado y una sola computadora.

No hay dudas que se prestan la silla o la computadora o el escritorio pero en este lugar sin dudas donde tampoco hay baños ni agua es una situación preocupante, aunque solo sea esta visión para lo que vemos desde afuera, para el municipio, para el gremio y para los concejales independiente del color político no existe es mejor mirar para otro lado.

Dentro de este mismo lugar en otro sector encontré a dos alumnos de la UTN tratando de reciclar los residuos sólidos que se juntan o va a llevar la gente, todo un ejemplo que a pesar del lugar, de las condiciones de trabajo que no son las ideales hay 17 personas, tratando de llevar adelante el lugar como pueden con las herramientas que tienen.

Es difícil pensar que podamos imaginar que alguien pueda poner en valor el capital humano del municipio.

El Disparador Uruguay