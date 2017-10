Apostillas de una jornada de votación

Historia Uno.

El proyecto político que no fue porque vendió su Bragueta por dinero.

Una definición de un dirigente que peina canas siguiendo su relato me decía era alguien que podría haber escalado en la política pero que prefirió el dinero ganado por derecha con el esfuerzo de su trabajo y gracias a características personales.

Historia Dos.

Karina Percara otorgo a Juan José Zuluaga una credencial de Fiscal General y explotaron todos los dirigentes de PRO y los de la UCR y del contexto Cambiemos fue unánime el rechazo por las redes sociales.

Ante tantos reclamos Karina Percara señalo el problema lo tienen ustedes los del PRO una interna irresuelta, nosotros no tenemos interna.

Ahí saltaron los históricos radicales que se doblan pero no se quiebran y le dijeron de todo menos linda. Le explicaron los del PRO que están tramitando echar del partido a este dirigente que los traiciono.

A la concejal poco le importo y lo saco a pasear por varias escuelas y los ánimos iban creciendo hasta algunos responsables de escuela le dijeron no lo traigas por aquí por lo echamos.

Esta historia continuara….

Historia Tres.

Martita la Quilombera se autodefinió una militante de Cambiemos. Tan agrandados estaban a las 9 de la mañana que extrañaba la escuela que dejo para ir a otra porque según ella misma la adrenalina que le generaba la pelea entre las diferentes miradas políticas eran apasionante.

Historia Cuatro.

Marcelo Bisogni sí que estaba relajado, no tenías presiones a simple vista lo vi manejando con una serenidad indescriptible, masticando la tradicional “Semilla de Girasol” con una mano tomaba el volante y con la otra hacía con los dedos explotar la semilla y la digería con unas ganas, con un gusto que me que admirado con la simpleza y la habilidad que tenía para devorarla.

No hay dudas que estas elecciones el Diputado Provincial era un invitado de lujo, mientras sus hombres y mujeres custodiaban las escuela 88.

Historia Cuatro.

Un par de altos funcionarios de Cambiemos, fue escrachado por las redes sociales por el uso de su auto oficial en las elecciones, aunque uno aseguraba que no lo uso para llevar y traer gente lo que contradice lo que las fotos indican.

No solo el peronismo hace uso del aparato.

Historia Cinco.

El plano de las bases de los autos. Un trabajo artesano de un dirigente del peronismo que llego armar un plano con autitos de colección de las 29 bases habilitadas y a los autos que controlaba el intendente los pinto de amarillo.

Pero la maqueta diagramada por las redes sociales no quedo ahí si no que le hicieron creer a Lauritto que le seguirían por Google, lo que se olvidaron de decirle es que ese servicio se lo cortaron por falta de Pago.

Historia Seis.

Cristian Alvisto me dijo te doy un título si se cumple lo que nos estas diciendo “El Peronismo no perdió”. Perdieron los funcionarios y los dirigentes. Es hora que tengan dignidad y se vayan todos ya le hicieron mucho daño al movimiento.

Historia Siete.

No voy a dar el nombre porque el pobre hombre, compañero él no va a poder caminar por las calles, le gritarían pollerudo.

Hasta las 10 de la mañana el dirigente disponía en la escuela, cambiaba a los fiscales, preparaba el mate y cargaba a los amigos a alguno lo llamaba el haragán no vino, se debe despertar tarde y no toquen el mate a ver si lo arruinan.

A las 11 de la mañana llega su señora militante, peronista y de entrada delante de todos sus amigos le saco el mando, lo dejo chiquitito, el todo un caballero le dijo “Si querida” ahh su amada esposa si iba al cuarto oscuro a inspeccionar si faltaban boletas o no , de pronto se paró y le dijo no me toques el mate y no me saques la bombilla”.

La carcajada de sus amigos no se pudo disimular, esta vez fue más elocuente le dijo “Si mi Amor”.

Un verdadero Maestro.

Historia Ocho.

Hay una dama que apuesta que ella muy pronto será la primera dama. Uno cree que ya lo escucho todo pero hoy la mujer maneja diálogos y apuestas que en otra época no se escuchaban.

Me quede sorprendido con la certeza que jugaba apuesta que sería la primera Dama.

Ingenuo de mi parte pregunto primera dama de qué?

Y rápida de reflejos me dice Imagínate vos que contas historias de amor?

Ahí me fui soplando bajito sin saber de qué.

El Disparador Uruguay

