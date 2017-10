Vice gobernador "no perdió el peronismo gano Macri"

Estuvo Adhan Bhal en Concepción en una jornada Programa en Gestión Legislativa y Políticas Públicas donde incluye la Planificación para Concejales provinciales un hecho político en toda su dimensión a solo dos días después de unas elecciones que dejo al PJ girando como un trompo y que todavía no termino de parar.

Venir a Concepción del Uruguay a dar una clase de Planificación de ciudad pareciera que fue una tomada de pelo, justo en esta ciudad si lo que no hiciste es planificación urbana ni de transito ni de desarrolló de ciudad, pero bueno algún día hay que empezar.

Pero ante dos preguntas que le hice al Vice gobernador la verdad que logro descolocarme.

Que parte de responsabilidad asume usted en la derrota del peronismo en Entre Ríos?

Ninguna me dijo lo que paso el domingo es que gano Mauricio Macri la gente lo voto a él no en contra de nosotros, ni del PJ, ni de la gestión, el peronismo continuo al no tener una referencia nacional no es una alternativa para valorizar con su voto, de aquí en más el peronismo tienen que empezar a buscar los mecanismo en el País de encontrar quien sea el nuevo líder político.

La segunda es que reflexión le merece el que Mauro Urribarri una empresa contratista le haya otorgado una tarjeta azul de un vehículo?

La verdad no sé nada, pero cada funcionario es dueño de sus actos y nos comprenden las generales de la ley.

No tenía sentido seguir preguntando otro cosa dejamos las reflexiones para el lector.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta