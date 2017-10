Luis Carrozzo: “Vos no SOS nadie para pedirme la renuncia”

El interminable y puestero de los últimos 40 años del peronismo se enojó con el subscripto por qué le réferi si había renunciado en forma indeclinable y comente en mi programa de radio que andaba diciéndole a quien lo quiere escuchar que iba a ir a Paraná a ver si podía encontrar algún cargo para seguir en el gobierno y cada día hundía más a Lauritto tapando negocios oscuros.

Y la verdad que tiene razón para decirme que yo no soy nadie para pedirle la renuncia, porque esa es una decisión del Intendente que si quiere sacarlo o no es su problema ahora si puedo preguntar si renuncia o no o lo que es peor que pasa con los terrenos Municipales que se venden a 20 mil (10 x20Mts) y que pronto valdrán más de 600 mil pesos u otros terrenos que cada día están más oscuros.

Por qué no denuncia estos hechos.

Qué negocio hay detrás.

Porque en definitiva se enoja conmigo por esta situación parece que no le gusto que saque a la luz esta situación.

El Disparador Uruguay

