Un gabinete a la medida de Busti – Pareciera que el Dpto. Uruguay fue el responsable de la derrota

Algunos casos testigos para empezar a desarrollar un análisis de cómo están las cosas en el peronismo fue designado al ex director de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y ex senador provincial, Marcelo Casaretto, como presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).

Marta Irazabal de Landó es la elegida por el gobernador Gustavo Bordet para reemplazar a José Luis Panozzo al frente del Consejo General de Educación (CGE), fue por sugerencia del diputado provincial Juan José Bahillo, hoy diputado nacional electo. En este punto cabe aclarar que el Diputado electo lo llamo a Lauritto para preguntarle si tenía alguna objeción al respeto, lejos de asumir su falta de representatividad Bahillo sigue colocando gente en el gabinete. El mundo del revés.

El lugar de Mauro Urribarri se designó a la actual diputada provincial Rosario Romero de raíces Bustista sin dudas aunque en este rubro deberíamos afirmar que todos nacieron de los gobiernos del último caudillo peronista en Entre Ríos.

Para” muestra dice el refrán solo hace falta un botón” y los nuevos funcionarios muestran que el gobernador respeta la confianza y la trayectoria de Jorge Pedro Busti para recorrer los próximos dos años que sin dudas serán muy difíciles.

Y en lo que respeta al Dpto. Uruguay lo han dejado sin espacio político, le sacaron al único ministro que tenía Carlos Schepens, que por otra parte hizo mucho mérito para quedarse afuera es mas en el día de las elecciones él y sus 12 funcionarios no trabajaron políticamente, es más rechazaron la fiscalización de una escuela, afirmación que corresponde al presidente del PJ Uruguay. Ahora está preocupado por que le faltan dos años de aportes para jubilarse en la provincia. Por eso nuevamente se puso al frente de la rosca Carlos José Scelzi para recuperar el lugar para su gente, cuestión que es clara ni Lauritto, Ni Scelzi, ni Bisogni (quien comió palomitas de Girasol toda la jornada de las elecciones) que el peronismo rechaza esa forma de hacer política que les dio resultado 40 años, pero que hoy demanda otras formas de conducción.

Llamaron a Lauritto para pedirle alguna sugerencia de un hombre o mujer de su espacio político, su repuesta fue un Ni, después existió un llamado de Bahillo que todavía no sabe si asumirá su banca o se la dejara al hijo predilecto de Busti, el Tavi Zavallo.

Pero le dieron un premio consuelo al Intendente de Concepción del Uruguay, le levantaron la auto estima cuando armaron una encuesta que es el Intendente con mejor imagen positiva de toda la provincia de Entre Ríos, ahora pregunto por qué perdió Uruguay si esta encuestas es real.

Sin temor a equivocarme creo que el hombre indicado para tratar de reunificar al peronismo era sin dudas José Lauritto, desde el Ministerio de Gobierno tenía la excusa perfecta Uruguay no me quiere, no me voto, las encuestas dicen que tiene una muy buena imagen y que todos los sectores del peronismo hablan con él y si le agregamos la impronta que pone en cada acción desde mi humilde mirada creo que era el hombre indicado para recorrer un camino que no va ser fácil y que todos los pronósticos indican que si no pasa algo raro en el País va ser muy difícil ganarle a Cambiemos.

Este análisis no impugna a la Dra. Rosario Romero que tiene pergaminos en su historia para merecer este reconocimiento, simplemente considero que si el peronismo no se reorganiza desde las bases puede entrar en una profunda crisis.

Los resultados de las elecciones son claros contundentes y no dejan dudas a la hora de hacer un análisis de la situación en las cuatro ciudades más densamente pobladas de Entre Ríos.

Concordia: Cambiemos 50.538 47,13% - PJ 47.701 44,49%

Gualeguaychui: Cambiemos 44-081 57,14% - PJ 24.387 31,61%

Paraná: Cambiemos 124.239 53.85% - PJ 80.612 34,94%

C. del Uruguay: Cambiemos 36.304 54,68% - PJ 23.735 35,75%

Un resultado que muestra la dimensión del triunfo de Cambiemos es Concordia desde el año 1983 no pierde y donde el peronismo es el bastión más importante de Entre Ríos, la ciudad de los gobernadores y la que obtiene los recursos más importantes por estas cuestiones.

Si bien perdió por 2.800 votos el impacto se dimensiona por lo que significa colectivamente, provincialmente y se rompe el mito que era invencible.

Paraná y Gualeguaychu tienen acostumbrado al peronismo a las derrotas catastróficas pero paradójicamente el gobierno los beneficias por que aducen hay que ayudar a sus dirigentes que no obtienen espacios propios en sus territorios. Y como siempre pierden no hay sorpresa antes lo contrarrestábamos con los votos de Concordia y Uruguay.

Ahora no se dio esa ecuación, se rompió esa lógica y en apariencia la castigada es Uruguay.

Pero Uruguay se merece esta consideración, en primer lugar porque José Eduardo Lauritto no asume su verdadero rol, porque Carlos José Scelzi no entiende que la gente lo jubilo, porque Carlos GuillermoSchepens no puede conseguir cargos por el solo hecho de ser tibio o Por que Marcelo Bisogni no puede hacer la plancha 8 años y si hablamos de los dirigentes de Basavilbaso (Aldaz, Valenzuela, Flores) es una novela de terror.

Cierto es que la reconstrucción del peronismo se logra con todos y todas ahora hay dirigentes que solo sirven para interconsultas, no se pueden mostrar, ni aparecer y lo que es peor aún no tienen un voto.

El Disparador Uruguay

