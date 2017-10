ES HORA DE CAMBIAR

El resultado de las elecciones dejó en claro que la campaña de Cambiemos a nivel nacional rindió nuevamente sus frutos y logró un resonante triunfo en casi todas las provincias de Argentina.

Este análisis no debería tapar la responsabilidad que le cabe a los dirigentes de la oposición, especialmente del peronismo, que no pudieron contrarrestar aquel marketing y se hundió en su propia interna. En este escenario deberían cada uno, en su lugar, revisar su actuación.

El gobernador Bordet parece que tomó nota de ello e inmediatamente produjo cambios en su gabinete. Pero esos cambios quedaron a mitad de camino ya que los reemplazos marcan la llegada a la casa gris del Bustismo, aunque con los jugadores de antes, sin ninguna renovación en ese sentido.

En Concepción del Uruguay no hubo hasta hoy ninguna declaración o acción en esa dirección.

Perdidos en la internilla histórica, Uruguay pierde espacios en el gobierno provincial pero a ningún dirigente parece molestarle. Es más, si uno ve la imagen de cómo quedaron posicionados los departamentos de la provincia queda convencido que el único responsable de la derrota del peronismo entrerriano es el departamento Uruguay. Esta conclusión se enmarca en que todos los demás departamentos –o por lo menos los de mayor caudal electoral- conservaron o aumentaron su participación en el gabinete de Bordet, salvo Uruguay que perdió el único ministerio que tenía representante. Esto no significa que debe defenderse a las personas que ocupan el lugar sino el espacio en sí. Eso hizo Paraná, Concordia y Gualeguaychú. Nosotros, nada.

De aquí en más el escenario debe cambiar. Esta nacionalización debe servir para que la gente comience a tomar notas de las acciones de gobierno de Macri y su gabinete.

Hay temas que son importantes para la vida cotidiana de la gente. Los aumentos de los precios de los servicios y su disparidad según la región donde se vive. Debemos luchar para que paguemos la tarifa de luz al mismo precio que Buenos Aires.

La reforma laboral implicará que o volvemos a los 90 con los regímenes de contratos flexibles –léase perjudicial a los trabajadores- o profundizamos los derechos logrados.

La reforma impositiva y en esta un nuevo régimen de coparticipación que sea federal y no cuasi unitario como pretende Buenos Aires. Aquí debemos exigirles a nuestros legisladores nacionales que recuerden que son representantes de Entre Ríos y no de ningún partido o lugar donde viven. Ellos eligieron presentarse por Entre Ríos y a Entre Ríos deben defender. También se avecina el absurdo debate sobre si los impuestos provinciales son distorsivos respecto a los que cobra la Nación. Con solo mirar cuanto se paga de cada impuesto se ve que no son las provincias las que perjudican la producción y el empleo. Es más, debería federalizarse aún más la recaudación teniendo en cuenta que son las provincias las que tienen mayor carga en la vida cotidiana de los argentinos. Se encargan de la educación, la salud, la seguridad, las redes viales sobre todo en los caminos rurales.

La reforma jubilatoria es otro tema que se viene. El aumento en la edad para recibir ese derecho no solo perjudica a los trabajadores que están próximos a lograrlo sino que también tapona la posibilidad de acceder al mercado laboral a aquellos jóvenes que aspiran a un empleo. Debemos tener en cuenta que esta reforma se plantea en un escenario de pérdida de puestos de trabajo y no de expansión.

Por ello debemos seguir atentos a la política nacional, no ya para cantar consignas marketineras sino para exigirles a quienes la gente depositó su confianza que no defraude sus anhelos. Tenemos que aprender que en el contexto que se viene, no podemos reclamar a las provincias o los municipios las obras y los servicios que no podrán cumplir por el centralismo que se propone. Es al gobierno nacional a quien debemos interpelar.

EL OBSERVADOR

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla