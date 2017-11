Que poca gente había en la plaza con el lanzamiento de dos categorías del automovilismo

“El Rally Argentino se puso en marcha con una gran fiesta en plaza Ramírez”, “EL TC Mouras con uruguayenses que quieren ser protagonistas” los titulares de la prensa oficial que solo ven su mundo cuando la realidad fue otra.

Usando el latiguillo” miente, miente que algo quedara”.

No cambio nada perdieron las elecciones por paliza y le decían a Luaritto vamos ganando a las 17,45 y cuando abrieron las urnas se encontraron que los votos que decían tener no estaban y la realidad es

que salvo el intendente ninguno de los otros dirigentes de su círculo rojo no tienen un voto.

Ahora sin dudas el automovilismo es un negocio muy bien explotado Hugo Mazzacane (titular de ACTC), Luis Minelli (titular de ACRA Rally Argentino) y Juan Carlos Godoy por Rio Uruguay Seguros, donde Lauritto es el banco que contribuye con sus finanzas.

El hobby de los ricos, donde la clase media, media baja, el pobre y el excluido del sistema lo máximo que puede aspirar es ver un coche en la calle.

Pero además le brindan subsidios para que venga la Orquesta Sinfónica, para Carrera de Barcos, deportes exclusivos si los hay, a la Universidad de Concepción del Uruguay, Capacitación sobre la importancia de la educación física para el adulto. etc. etc. etc.

Días atrás el intendente destacaba que más de 56 periodistas Deportivos de distintas provincias tuvieron presente en Concepción del Uruguay ahora no escuche destacar que de los locales o periodistas regionales no había nadie, alguien se preguntó por qué O tienen miedo a la repuesta? Y encima los 10 que había dos le pidieron trabajo al intendente porque con el trabajo de periodista deportivo no pueden comer.

Mientras tanto el festival del Subsidio parece ser la única chimenea de la ciudad, sin temor equivocarme para traer a la sinfónica se gastaron más de 400 mil pesos y a ALCEC le genero 65 mil alguien quiere explicarme cual es el negocio o la política si la gente de ALCEC o los que tenemos Cáncer necesitamos que se termine el complejo.

ARENE fue librado a la buena de Dios, sin ayuda porque dos o tres personas que trabajan para esa institución tienen raras costumbres y en vez de apartar a la fruta podrida dejamos que árbol se seque y se pudra, ahora los más de 10 millones que el estado Municipal, Provincial, Nacional y toda la comunidad en su conjunto invirtió ahí no se lo quiere ver.

La directora de Turismo Laura Sanz afirma agotada la capacidad hotelera, si la pagamos nosotros, como hacen el diagnostico, como hacen para planificar que cantidad de gente se banca sus gastos.

Cuando será el momento que el Intendente se pregunte que estoy haciendo Mal?

Y como rectifico en acciones concretas mis metas, cuestión que está capacitado, para la cual fue votado en forma masiva, aunque lleve tres elecciones perdiendo en forma consecutivas.

Lamento decirle Sr. Intendente no había la gente que su prensa dice haber visto y tampoco un fervor popular, no se lo digo para irritarlo si no para el simple hecho que abra los ojos y empiece a gestionar para la ciudad y en función de las cosas que usted conoce mejor que yo que faltan y si no le puede dar repuesta es mejor como hacía antes decirles a lo vecino esto si podemos y esto no podemos.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla