“Hay muchos municipales que no me votaron pero entraron por el Peronismo”

Otra frase memorable de José Eduardo como ahora le dicen los íntimos o los del círculo Rojo. Y agrega pero yo no me enojo cada uno tiene derecho a votar a quien quiera pero no debe olvidarse que la mano que te da de comer no se debe defecar.

No hay dudas que Lauritto sigue siendo el político con más información, con mejor imagen y que sin dudas el haber perdido tres elecciones consecutivas aunque él no haya sido el candidato no le caen muy bien.

Por qué en la soledad del Poder entiende o empieza a comprender su primer error político cuando anuncio a los cuatros vientos “yo no voy a volver a repetir mi mandato” aunque este habilitado para hacerlo.

Y los compañeros no comprendieron el mensaje o no lo descifraron o bien aprovecharon la volada para empezar a mellar su credibilidad y hoy llega a estas frases imperdibles que tienen un dejo de tristeza y que deja en claro al descubrir que la miseria humana es más grande de lo que se pueda imaginar.

Arreglo, le dio el oro y el moro al gremio municipal a sus principales aliados y cada día descubre que todo lo que le da no les alcanza y que cada día quieren más.

El gremio armo alianza política con el Secretario de Gobierno con quien arman todas las estrategias para sacarle algo más a Don Eduardo.

No echo a nadie es más quiso juntar el aceite con el agua y se dio cuenta que es imposible creyó inocentemente que Ricardo Vales podía volver a tener una buena relación con Ezequiel Valdunciel y lo que logro es profundizar aún más las diferencias.

Hoy Ezequiel Valdunciel no es invitado o no asiste a la mayoría de los actos de gobierno, el ultimo un acto de recibir una unidad Sanitaria siendo médico no estuvo.

El círculo Rojo tampoco lo digiere, pero así mismo mira con mucha desconfianza al otro médico Sergio Bertelloti que también quiere suceder a Jorge Eduardo.

Los invocados hasta aquí le prometieron los votos de sus seguidores al Dr. pero cuando abrieron las urnas se dieron cuenta que todo era una gran mentira una puesta en escena donde vendieron lo que no tenían.

Pero este análisis simplista no genera sorpresa en el Dr. Era algo que ya conocía, tenía la sana esperanza que no tuviera razón.

Ahora el Círculo Rojo sí que es el más castigado por el Dr. Por qué en los otros entendían que no lo comprendan, cuando expresaba “Yo no voy a intentar otro mandato” que había llegado el momento de la nueva generación que solo se construye con trabajo, con dedicación, en conjunto y entre todos, lo hicieron todo al revés.

NO puede creer a su gente que en la oficina de calle 8 de junio atendieron unas 30 mil personas con menos herramientas para solucionar problemas y generaron credibilidad, esperanzas y lograron charlar con la gente que en su mayoría iban con realidades irresueltas.

Mágicamente aparecieron las apetencias personales y la 8 de junio se dividió en tres sectores uno comandado por el Vice Intendente Martin Oliva y los concejales Viviana Sansoni y Marianela Marcley, el otro con todas las dependencias de Desarrollo Social comandados por Oscar Noir y Norma Sosa y el último sector es el que comanda en silencio Yari Seyler y Marisa Arrieta, hasta han logrado dividir en tres a los jóvenes a los cuales Lauritto siempre hablaba del futuro de ellos.

Ante esta realidad y si agregáramos el peronismo que esta fuera de estas estructura es un rompecabezas inimaginable, Lauritto tiene en su mente ya diagramado los dos últimos años de gestión, terminar las obras en marcha, sería un broche de oro si la Defensa Norte se termina en su mandato aunque es muy difícil por los tiempos, tiene definido que no va a sacarle tiempo a su gestión para tratar de unir al peronismo y que en su gestión necesita 30 o 35 personas de su gestión para ordenar y reasegurar que no lo denuncien cuando se vaya.

“Hay muchos municipales que no me votaron pero entraron por el Peronismo”, ahora yo no me enojo.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla