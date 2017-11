Se perdió la brújula en la Muni Andrés Herbon es el más Creíble

El Dr. Herbon caracterizado como agente de la triple información Carlos José – José Eduardo – Gobierno Provincial por esas cosas del desconcierto es la persona más confiable que surca las distintas oficinas municipales en la histórica.

Este hombre con su capacidad intacta de aseverar verdades aunque no la sean afirma Que él le pidió la renuncia al Dr. Jorge Satto y a algún asesor Juridico, me pregunte en calidad de qué?

Pero algunos fueron más haya en las próximas horas se la pedirá a todos y todas.

Rápidamente me dije menos mal que no se la pidió a Luis Carrozzo porque si no le hubiera respondido “Vos no SOS nadie para pedir la renuncia el Intendente me convoco y me nombro porque me necesitaba así que si quiere que me vaya que haga un instrumento legal y se terminó el problema”.

El Dr. Jorge Satto consultado por este medio quien no podía creer y se reia dado que Satto goza de licencia por cargo de Mayor Jerarquía y fue más allá a Andresito lo conozco desde la Facultad, “te están tratando de vender pescado podrido Juan Carlos” y te digo más “me van a ir a buscar para que el intendente no vaya preso”.

Además no fue la única perla que me quisieron vender afirman “Que lo apuro a CPN Agustín Bordagaray para que defina cuando se iba” y este le habría contestado “que ahora no se iba que se quedaba”.

Rápido de reflejos el interlocutor su principal característica “No te enojes” le expreso “lo que pasa es que hay una blonda señorita o señora municipal que esta abalada por un prominente funcionario para que asuma en tu lugar”.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla