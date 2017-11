Sera Cierto: dos dirigentes del círculo rojo de Lauritto tuvieron que salir corriendo a buscar un cura

Estaba todo organizado la Unidad Sanitaria esperaba en la calle junto a una Camioneta nuevita que no tiene uso.

El Lunch siempre organizado por el fiel amigo del poder y que gana todas las licitaciones gracias al dibujante.

Los funcionarios citados todos haciendo fila en el tercer piso media hora antes de la función, para que el intendente no se enoje.

Y cuando el Lord Mayor estaba por bajar por las escaleras a la explanada de la municipalidad ya que hace mucho tiempo no hay ascensor, pregunto está el Padre que bendecirá el obsequio del Banco Galicia, en ese momento se produjo un silencio que espanto todos, se miraron uno a uno buscando al responsable por supuesto nadie fue como siempre.

Un ejemplo que marca la desconfianza, la desorganización, el recelo días atrás 15 minutos antes de un acto dos dirigentes del círculo rojo de Lauritto tuvieron que salir corriendo a buscar un cura.

El intendente que ya no esconde lo que piensa a quien putea decía “estamos meados por los perros” y no traemos, no piensan en un Padre para cambiar el rumbo.

Ahí salieron corriendo contra el reloj a traer un Párroco que lo consiguieron en María Auxiliadora, no era el Padre Mario.

Cuando el intendente fue avisado que ya estaba el Cura bajo con todos sus funcionarios que lo esperaban en la antesala de su despacho.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla