Momentos de definiciones importantes

La cabeza del intendente de la ciudad navega entre la definición de cómo se va despedir de su ciudad en los últimos dos años de gestión o Si asume el rol que le piden o deja a su grupo política condenado a una muerte política

Sabe que lo necesitan, ahora es cierto que está cansado, hasta en oportunidades piensa que la sociedad de Uruguay no comprendió todo el esfuerzo que hizo, no hay dudas que él no apura los tiempos estuvo muchos años penando que en su primera gestión no pudo tomar a nadie, que estuvo 4 años administrando la pobreza, que en los 20 años que lleva tuvo un grupo reducido de amigos algunos ya no están otros no alcanzaron a comprender que se venían tiempos nuevos donde la sociedad reclama transparencia pero a pesar que partes de las críticas más profundas sea el entorno de Lauritto el aun los sigue bancando.

Los tres grandes dilemas de Lauritto uno que le preocupa por ahora por arriba es dejar la Municipalidad ordenada y no dejar huecos para problemas posteriores. Su teoría es que 30 o 35 personas de su confianza le armen una red que le cuiden las licitaciones, las compras, los pagos y todo lo inherentes a desarmar los kiosco que persisten.

Lo paradójico es que la municipalidad tiene 2047 empleados y el solo necesite solo 35 para ordenar, transparentar los papeles y generarse su propia tranquilidad.

El necesita terminar con varias obras publicas ya anunciadas y otras por hacer en estos dos años, imagina que si la Defensa Norte alcanza un avance de Obra de un 50% al final de su gestión y si el plan hábitat que ya estará terminado, más el bulevar 12 de octubre, el desagüe en Villa Sol. La puesta en valor de la Municipalidad vieja, la actual terminal y otras obras un combo interesante que podrá mostrar con orgullo.

Otro eje complicado si los hay es que le piden que asuma un rol de conductor en el peronismo que duda mucha en hacerla, Juntar al peronismo, encaminarlo, tratar de sacarlo adelante una tarea que puede hacer, que seguramente le traerá muchos dolores de cabeza, pero en estos momentos se niega terminantemente deja transcender dos o tres frases que resumen su enojo aunque guardado “Al Municipio han entrado por ser peronistas más de 1500 trabajadores” no por sus capacidades de laburadores” y “resulta que después no te votan” y te cuestionan.

Ahora hay otro aspecto político que no puede dejar pasar cuando afirma salvo yo ningún otro dirigente asumió la derrota del peronismo, todos miraron para otro lado, nadie se dio por aludido, muchos de mis funcionarios no presentaron la renuncia.

Hoy está dolido, no fue a Paraná el gobernador armo su nuevo gabinete sin la injerencia de José Eduardo otra referencia irrefutable al momento de armar una estrategia a futuro.

Pero no hay que olvidarse que ahora está Don Jorge a quien Lauritto considera su mentor político y si este le pide el último esfuerzo por el peronismo no sé si tendrá muchos argumentos para decirle que no.

Otra presión extra que sufre son los intendentes peronistas del Departamento Uruguay quienes también empiezan a preocuparse por lo que viene y teniendo en cuenta que apostaron más de doce años en la figura de Lauritto y hoy necesitan determinar los caminos a seguir.

Concordia ya armo su propia estrategia Enrique Cresto por un lado, Gustavo Bordet por el otro y seguramente jugaran un par de fichas más para tratar de conservar el poder económico, político y estructural en la provincia.

Paraná librado a la suerte y verdad de Adan Bahl el actual vice Gobernador o a la figura de Rosario Romero como nueva ministra de gobierno.

Gualeguaychu una ciudad indescifrable donde si Bahillo no asume la Diputación Nacional termina de hacer añico las ilusiones de muchos.

Por eso el Dr. Sabe que todavía la presión no empezó, esta llegara a la vuelta del viaje a EEUU del gobernador acompañando al presidente de la nación.

En la Histórica hay varios sectores que no le responden, además lo enfrentan, pero que son más complicados porque es difícil creerle.

Y el otro eje que aunque muchos expresen no le preocupa es el de su agrupación política, que imagino que lo sucedería alguien de su riñón, hoy proyectar el futuro en esta cuestión es ciencia ficción. Y vaya si lo preocupa por que interiormente se plantea tanto esfuerzos, tantas reuniones y que nadie pudiera comprender mi mensaje lo frustra.

Pero aquí sin dudas el que tiene responsabilidad política es el mismo cuando anuncio el mismo día que asumió “no voy a pelear por otro mandató aunque puedo” y no lo entendieron desato sin querer la interna pero para desgracia suya le exploto la interna propia la referencia que había logrado armar en la 8 de junio, porque a partir de ese momento todos se miraron el ombligo y reflexionaron que tengo, con quien construyó, cuáles son mis aliados y se partieron en tres sectores que cada día lograron desconfiarse más en vez de generar afinidades y comprender el mensaje que no tenía una doble lectura era simple, compañeras y compañeros trabajen, confíen entre ustedes porque dentro de cuatro años ustedes serán los responsables como conjunto, como proyectó político.

Este eje ya no lo puede reconstruir porque aquí gano la desconfianza y subsisten por la existencia del conductor Lauritto quien nadie le discute una decisión.

Los tres ejes avanzaran paralelamente y será interesante observar cómo se van desencadenando.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla