La charla de Víctor Pietroboni hoy más actual que nunca – Ahora Cuando es el turno de los Empresarios

Volvimos a reflotar la entrevista (textual) del Colega Hugo Barreto porque consideramos que después de las detenciones de más de 10 ex funcionarios Kirchneristas inclusive el aludido por Víctor Pietroboni, este reportaje pasa a ser histórico, actual y sin temor a equivocarme la Justicia debe poner bajo la lupa el accionar de los varios Empresarios que necesariamente intervinieron en las distintas operaciones.

La amplitud de criterio de la Justicia que ha decidido investigar a ex funcionarios o actuales funcionarios no se condice con la gran cantidad de empresarios que quedan afuera, no hay posibilidad de cobrar una coima si no hay alguien que la pague.

Y este reportaje a Víctor Pietroboni marca un mecanismo, una forma, una metodología que encima la Justicia tiene una lista aportada por el mismísimo Lázaro Báez para dar un ejemplo histórico y salvaguardar el honor de los que imparten Justicia.

Pietroboni: Lázaro Báez es “un delincuente” y lo que hizo el kirchnerismo “es indefendible”

El empresario uruguayense Víctor Pietroboni habló sobre su inclusión en la lista que Lázaro Báez presentó al juez Casanello.

En jugoso diálogo con Hugo Barreto, dijo que durante la década de Néstor y Cristina fue presionado para no presentarse a las obras en que licitaba Lázaro, explicó mecanismos mediante los cuales Báez hizo su fortuna (“cobraban 10 millones de dólares por obras que cuestan 700 u 800 mil pesos, los que estamos en el rubro lo sabemos”), reconoció su relación con Urribarri y negó que se lo beneficie en la obra pública entrerriana. También dijo que los sobreprecios para coimas son “una condición del mercado”.

La empresa entrerriana Lemiro Pietroboni S.A. fue incluida en un listado que el empresario kirchnerista Lázaro Báez presentó ante el juez federal Sebastián Casanello, entre otros 36 empresarios y compañías presuntamente más beneficiados que él en la obra pública durante el período de Néstor y Cristina. Luego de que El Miércoles Digital llamara la atención sobre ese hecho, otros medios de la región replicaron la información, aunque algunos de ellos con errores gruesos, “informando” que la justicia investigará a Pietroboni. Eso (hasta ahora) no es así, aunque el empresario Víctor Pietroboni, titular de la firma uruguayense, en diálogo con Hugo Barreto (Radio 9) se manifestó dispuesto a que lo citen.

En una jugosa entrevista con el periodista que conduce “Las cosas por su nombre”, Pietroboni dejó varias frases para títulos y elementos valiosos para sopesar lo que ha sido la todavía inconmensurable corrupción en los tiempos del kirchnerismo.

Entre otras cosas, Pietroboni no dudó en calificar como “delincuente” a Lázaro Báez, dijo que durante la década de Néstor y Cristina lo presionaban para que no se presente a las obras en que licitaba Lázaro, explicó algunos de los mecanismos mediante los cuales Báez hizo su fortuna (“cobraban 10 millones de dólares por obras que cuestan 700 u 800 mil pesos, los que estamos en el rubro lo sabemos”) y aunque sostuvo que posee una relación personal de más de quince años con Urribarri, eso no lo ha beneficiado en la obra pública entrerriana.

Además reiteró algo que ya había dicho hace años: que su empresa no vive de Entre Ríos, que tiene obras en varios países y que de los siete contratos que actualmente tiene en la provincia, hay solo dos en ejecución porque no hay fondos para los demás. Ahora agregó además, que los sobreprecios para coimas existen “en todos lados”. “Es una condición del mercado, que si no lo contemplás, después tenés que sacarlo de algún lado”, arguyó el empresario.

Aquí reproducimos los principales párrafos de la charla de Barreto con Pietroboni, en la que no solo se despega de Báez y del kirchnerismo, sino que además, pese a su amistad con Urribarri, no duda en decir que “lo que se hizo en la época del kirchnerismo con las empresas favorecidas, es una cosa indefendible”. También se quejó de los medios locales que “hablan bastante al pedo”.

Victor Pietroboni: “Nosotros no vivimos de Entre Ríos, no somos una empresa beneficiada”.

– ¿Cómo te cayó que tu nombre estuviera en la lista que Báez le dio al juez Casanello?

– Esa lista, esa noticia la publicó el ministro (Julio) De Vido hace 8 meses en todos los medios (en agosto de 2015). En ese momento había ruido de que Lázaro Báez era un adjudicatario privilegiado por el Gobierno en las obras viales de la Nación, entonces De Vido hace ese listado donde salen otras 35 empresas, y entre ellas estamos nosotros. Con eso lo que dicen es “no solo Lázaro es el beneficiado, sino que todos estos señores también son adjudicatarios de obras”. Eso De Vido lo hace por orden de Cristina. Y efectivamente nosotros fuimos adjudicatarios de obras. Pero esa lista es engañosa, es mentira que Lázaro Báez esté en el puesto treinta. Porque ¿por qué aparece Báez en ese lugar? Por la maniobra que hacían ellos, porque Lázaro Báez, ese delincuente, aparece con ese monto de 1.800 millones, creo, en las obras de Vialidad Nacional. Pero por atrás contrataba la provincia de Santa Cruz, con un convenio con Vialidad Nacional, donde Báez tiene más de 20 mil millones, no los 1.800 que aparecen en ese listado. La otra gran diferencia es que todas las obras contratadas con los colegas y con nosotros, están terminadas y recibidas de conformidad a los pliegos.

– ¿Vos decís que Báez articulaba con vialidad pero triangulaba por Santa Cruz?

– Licitaba el Gobierno de Santa Cruz pero por convenio lo pagaba Vialidad Nacional. También los pliegos que licitaban en Santa Cruz eran totalmente limitativos, y no podía trabajar otra empresa que no hubiera hecho obras en los últimos cinco años en Santa Cruz, eso era un cerco que le ponían para eliminar a todas las otras. La otra trampa es que tampoco contabilizan en ese listado a todas las otras empresas que Lázaro Baez fue comprando, como Kank y Costilla, Gotti Hnos. además de Austral. Él tiene cuatro empresas, y no ponen los montos que les dieron a esas otras empresas, sólo mencionan a Austral. La operatoria que tenían a lo largo de la gestión Kirchner era por más de 20 mil millones de pesos, a través de Vialidad de la Provincia pero pagados por la Nación. Además de lo que figura en la lista de De Vido. Y la otra diferencia es que las obras que nosotros cobramos están todas terminadas y recibidas. Las obras que tomó Lázaro Báez, el delincuente de Lázaro Báez, están cobradas en más de un 70% y no están hechas. Al punto tal que Vialidad Nacional está licitando el martes que viene una obra por tres mil millones de pesos para terminar una ruta que es muy conflictiva, que es la ruta 3, obras que dejó inconclusas Báez y que las cobró.

– Vos decís “el delincuente Lázaro Báez”, sin dudarlo. ¿Crees que actuaba por sí mismo o trabajaba para alguien?

– En primer lugar el daño que ha hecho Báez a la construcción es tremendo. En segundo lugar, nosotros no teníamos ninguna posibilidad de presentarnos en licitaciones donde él competía porque recibíamos llamados de las primeras autoridades de la Nación, desde la Secretaría de Obras Pública de la Nación, por indicación de la señora Presidenta, de que no podíamos “molestar” en las obras donde se presentaba Lázaro Báez. Nosotros estamos perfectamente tranquilos y sería deseable, preferimos, que efectivamente se investigue, a nosotros y a las empresas colegas que estamos nombradas en la nota. Nosotros tenemos 50 años de trayectoria en la industria, no hacemos lavado de dinero ni nada por el estilo. Nosotros nos dedicamos a hacer obras y las terminamos.

– ¿Me estás diciendo que personalmente recibiste llamados desde el Ministerio de Planificación manejado por De Vido, diciendo que no te metas en licitaciones donde estaba Lázaro, por orden expresa de la Presidenta Cristina Kirchner?

– Sí. Es así. Efectivamente. Te llamaba un operador del Ministerio y te decía “en esto no te metas porque esto viene para este señor, vos sabés cómo es esto, viene así desde el Ejecutivo”. No te decían expresamente que era orden de Cristina, pero a buen entendedor, pocas palabras.

– ¿Y qué van a hacer ustedes, vos y tus colegas, al respecto?

– No, no vamos a hacer nada, creo que tiene que actuar la justicia y no perderse en maniobras como ésta de esa lista, que lo único que quiere es distraer, involucrar a mucha más gente para diluir la causa en un montón de gente que no tiene nada que ver. Te repito, hace ocho meses que salió el listado. Te doy otro dato. Esa nota dice que facturamos, creo que 2.800 millones de pesos a lo largo de los doce años de los Kirchner. Y mirá: nosotros actualmente facturamos 1.500 millones de pesos por año con Vialidad. Después tenemos obras en Santa Fe, en Córdoba, Mendoza, en Corrientes, en Salta, tenemos obras con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Corporación Andina de Fomento, con la sucursal uruguaya. Es decir que ese dinero, lo que facturamos con Vialidad, significa más o menos el 15% de nuestras obras, donde todas las demás obras están monitoreadas continuamente, por organismos internacionales como los que te mencionaba. Entonces ¿dónde está el lavado que yo puedo hacer? Es una cosa que no tiene asidero. Nosotros estamos haciendo obras ferroviarias en Salta a 3.000 metros de altura, obras monitoreadas por una empresa china. Compramos una maquina revolucionaria que nos salió varios millones de euros, para hacer ese trabajo. Actualmente la empresa tiene en forma directa 500 empleados, 70 profesionales, 1000 puestos indirectos que trabajan con la empresa, por eso uno se calienta mucho cuando salen estas cosas.

– ¿Cuál es el papel de Julio De Vido en toda esa operatoria que mencionabas?

– Yo no vinculo tanto a De Vido sino al que era secretario de Obras Públicas de la Nación, se me fue el apellido (se refiere al ingeniero José Francisco López, que era hombre de confianza de Néstor y del propio De Vido, y quien también acumula varias causas judiciales, entre otras cosas por el formidable incremento de su patrimonio personal). Él era el que estaba con estas obras y con diálogo directo con la Presidencia. Esas obras además tenían un sobreprecio y por encima de eso les certificaban obras no ejecutadas. Hacían 50 mil metros cúbicos de terraplan y les pagaban 200 mil. Y es un trabajo que después al taparlo queda como inmedible. Otro ítem era remediación de yacimiento, que era arreglar las canteras, los bordes, los taludes, para que no se forme una laguna…. Bueno, eso era un trabajo que se hacía en diez días y que se hacía por 700 u 800 mil pesos, y por cada cantera cobraban diez millones de dólares. Es una cosa indescriptible lo que hacían, y es la única manera en que el tipo puede haber comprado 200 estancias en diez años, más toda la guita que está escondida. Y esas maniobras, eso de cobrar diez millones de dólares por algo que vale 800 mil pesos, está demostrado, lo sabemos los que andamos en este rubro. No sé si la justicia lo tiene, pero si investigan es muy fácil averiguarlo.

– Vos decís que no había manera de entrar en Santa Cruz. Pero acá dicen que vos sos el constructor preferido de Urribarri ¿lo has escuchado?

– Sí, lo he escuchado. Pero como te decía, lo que nosotros hacemos en Entre Ríos, en el total de la empresa no llega a ser el 8% de lo que facturamos. En este momento nosotros tenemos siete contratos en la provincia, de los cuales en ejecución solo tenemos dos porque los demás no tienen la plata para hacerlo. Son obras contratadas pero como la Provincia no las puede pagar están frenadas. Es decir que el impacto que tiene en Pietroboni las obras en Entre Ríos no llegan al 8%. Nosotros no vivimos de Entre Ríos, ésa es la realidad. Y acá en la provincia están trabajando empresas de varios lugares, de la provincia pero también de Buenos Aires, y no es cierto que nosotros tengamos ninguna preferencia, aunque tengamos mucho más contacto, por ser de acá, que una empresa que no es de la provincia. Pero insisto, en absoluto hay preferencia por nosotros. Yo sí tengo un contacto fluido, de más de quince años con Urribarri, no lo voy a negar porque no es ningún pecado, pero que nosotros tengamos ventaja frente a los demás, eso no es así.

– Los sobreprecios para comisión, la coima, lo del 10 o 15% ¿son una práctica común, instalada en todos lados?

– Mirá, nosotros estamos licitando en Paraguay, Bolivia, Perú, esto es una práctica habitual, donde de alguna manera hay sugerencias en ese sentido, pero nunca, de ninguna manera, lo que te sugieren que contemples como un costo dentro de la obra, nunca es el 15%, llegará a un 3 %. Y te estoy hablando de esos países que te nombré. Nosotros nos hemos asociado con empresas españolas, en dos obras, y es así. Está mal, pero es una condición del mercado, que si no lo contemplás, después tenés que sacarlo de algún lado. Pero lo que se hizo en la época del kirchnerismo con las empresas favorecidas, es una cosa indefendible. No tiene antecedentes. Imaginate que este tipo tiene diez años de vida como constructor, menos, porque arranca seis meses después que asume Kirchner y en el 2013 ya empezaron a dejar de trabajar, y sin hablar además de los cheques rechazados y del desastre que hizo… Imaginate que nosotros después de 50 años ¿Cuántas estancias tendríamos que tener, mil estancias? No tenemos ninguna.

– Durante la dictadura hubo gente que usó al Estado, aplicó un terrorismo de Estado para cambiar la forma de pensar de la sociedad y para que ciertos sectores hicieran negocios. Yo hago un paralelismo con el kirchnerismo, que usó herramientas del Estado para hacer de alguna manera un terrorismo financiero ¿qué opinas?

– Yo creo que a esto lo hacen por una voluntad desmedida de poder, que ya lo hacía en su gobierno provincial y luego lo hicieron en la Nacion, la intención era comprar voluntades para perpetuarse, ésa es mi opinión personal. Creo que esa avidez por juntar caja era motivada por eso.

– ¿Creés que la justicia te puede citar?

– No tengo ningún problema, y si me citan por algo, al estar mencionado en la causa, no tendré ningún problema en decir en la justicia lo que te acabo de decir a vos. Y te agradezco que me llames porque hay otros medios que hablan bastante al pedo.

El Disparador Uruguay

