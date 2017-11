Enero será la fecha de arranque de la obra de la Defensa Norte

La ansiedad está superando algunos funcionarios provinciales, están dando fechas para empezar que no se van a condecir con los tiempos y generar alguna sensación extraña cuando no hiciste motivos de fondo me pregunto con qué necesidad.

La empresa va a necesitar los días que faltan de noviembre y el mes de diciembre para armar el obrador y otras obras imprescindibles para el funcionamiento normal, estas cuestiones rutinarias a todo comienzo de una obra de esta magnitud son necesarias y no tiene sentido generar noticas falsas y más sobre las mismas fiestas.

La gente espero muchísimos años se inundó innumerable de veces porque pecar justo cuando esta por empezar cargando de ansiedad a todos cuando los tiempos se acercan solos a un fin el comienzo de un sueño increíble.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla