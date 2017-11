Sergio Urribarri reunió 23 Legisladores provinciales

Cuando todos creían que el ex gobernador estaba guardado enojado por le echaron al hijo Don Sergio estaba armando y por los números parece que tan mal no le va se reunió con 23 legisladores provinciales lo que marcan es sin duda un poder que muchos ya no le asignaban.

No está claro cuál es propósito de ir delineando tropa propia pero en política imaginar no es difícil, con tantos soldados el gobernador queda debilitado y me parece que ese es un horizonte, el otro puede ser volver a jugar en las primeras ligas de la política que lo tuvo dos año en la oscuridad, el otro puede ser para fortalecer al actual gobernador, no quisiera imaginar que podría estar armando para contra restar el poder político del gobernador algo que muchos peronista exclaman en voz alta, que Gustavo Bordet se aleje de Macri.

No fue una reunión más me parece fue la primera de un larga listad e reuniones con la incorporación de nuevos soldados que tengan algún poder local, territorial o provincial.

Hay en el medio un tema irresuelto como jugara la figura de Cristina en este armado de Sergio Daniel Urribarri, una cuestión que se desvelara antes de fin de año y si los tiempos políticos lo empieza manejar de vuelta Urribarri las cosas definitivamente se encaminaran de otra manera.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla