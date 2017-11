Sera Cierto: Que el Empresario Mariano Farías precandidato a Intendente 2019 recurrió, está charlando extra oficialmente buscando que los dirigentes de Cambiemos Juan Ruiz Orrico y a la Concejal Andrea Hassen para que intercedan con Lauritto y que log

Cuando algo no queres que se sepa lo primero que se dice no digas nada estamos en conversaciones súper secretas, todos piden no digan nada estamos armando una estrategia rumbo al 2019 con algunos peronistas si les preguntan desmientan todo.

Cuando el peronismo necesita de que sus mujeres y hombres demuestren las firmezas por su ideología, por su pertenecía esta aun seguro estará desgastada, se pueden doblar, machucar pero cuando hay partencia no se puede cambiar el 100%.

Estas situaciones me llevan a sostener que si el empresario no se hubiera metido a militar o insertarse en un partido político hoy tendría todo el derecho del mundo de pedir ayuda a cualquier orientación política para salvar su empresa.

Lo otro me hace mucho ruido.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla