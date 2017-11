Karina Percara indignada con la Prensa Federal porque es la Autora del proyecto y no la nombran

La ordenanza en si es la que genera la contravención de Ensuciar Bienes con Grafiti, pintadas, mancha, garabato, escrito, inscripción, grafismo con cualquier sustancia o materia en bienes de la propiedad pública o privada en que será sancionada de 2 a 10 salarios mínimos de la cual es su autora.

Sin dudas los colegas de la Prensa estaban apurados y omitieron nombrarla pero si nombran a otros actores sociales lo que indigno aún más a la Concejal Cambiemos que proviene de las filas del radicalismo.

Los colegas usan la táctica de comunicación que cada medio cree pertinente ahora sin duda la concejal Percara tiene el derecho de ofuscarse por la falta de consideración de plasmar su nombre en el informe que se publicó.

No creo que se omita un nombre porque pertenece a un determinado bloque político que no es el oficialista porque justamente en ese medio hay alguien que maneja toda la información política que es muy conocido con un sobrenombre que en verdad nosotros los peronistas no somos identificados nunca.

Es joven todavía la democracia Concejal y debe saber que si quiere fama y publicidad se debe pagar los medios también queremos vivir.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla