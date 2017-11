Laurito y sus tres arqueros Núñez Fofi, Héctor “Negro” Montenegro y Bochita Pérez ahora ninguno atajo un penal en su vida

Hay que entender por qué se está siempre a la defensiva, José Lauritto en su época de jugador tenía una estrategia de contención primero que no le hagan un gol, contaba con pocos goleadores él y el Maravilloso e irresistible “Tapi” Núñez, ellos hacían los goles pero carecían de medio campo y en esa historia de formación adolescente uno encuentra en la vida la repuestas a cosas que pasan hoy.

Todos en el municipio le reclaman a Lauritto nadie te tajada nada?

Y ahí salen a relucir sus recuerdos cuando en su equipo tenia a los tres mejores arqueros que recuerda haber tenido Concepción del Uruguay, el Veterinario, conocer e bien informado y el que tiene el mejor patio de la ciudad “La Plaza Ramírez”, “Fofi” Nuñez, el nuevo iluminador de las calles, no como el velero del 25 de mayo de 1810, al que le roban las obras públicas, su amigo personal “Bochita” Pérez y para culminar , el hombre de las mil campañas, hombre del sindicalismo, ex concejal y hoy crítico de la gestión Héctor “Negro” Montenegro, y en un acto de sinsericidio me dice “el win derecho de los años 60 José Lauritto” le decían “motoneta” por la velocidad que tenía, sabes lo que pasa Juan Carlos es que ninguno de los tres nunca atajo un penal hoy recuerdo esas circunstancia y salgo yo a poner la cara.

Juan Carlos Botta