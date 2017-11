Sera Cierto: Carlos Guillermo Schepens Fue nombrado en el Puerto

No hay dudas que hay ciudadanos que nacieron con estrella y otros estrellados.

A esta altura no se trata de Capacidad laboral solo se pude ver que el atrincherarse en la Casa Gris da resultados.

No laburaron para la campaña, no pusieron fiscales, no se hicieron cargo de ninguna escuela no pusieron un peso en Concepción del Uruguay o el Dpto. pero si en el PJ Paraná 70 mil.

Alabado sea el Dios divino.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta