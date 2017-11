Lauritto y su mirada sobre la Reforma Tributaria y ATER

JCB - Reforma tributaria vas habitar aumentar el aporte de tu personal Municipal

EJL - La principal fuente de recaudación de la Municipalidad son los propios recursos, cada vez incide menos la coparticipación Nacional y provincial, la pregunta es le tenemos miedo nosotros a dejar de cobrar alguna tasa, NO pero eso sí que a mí me permitan publicar lo que pagan cada uno de las tasas de comercio, me explico en esas condiciones hablamos ahora si vos queres aplicar más y pagarme en menos o evadir mas es una joda. Yo no soy el malo de la película ahora vos déjame que te diga algo Cuando entregue el Juzgado tenía 18401 una causa firmaba cualquier cosa por sacarme de encima algunas. Ahora sabes cuanta causas tengo en la municipalidad ninguna porque creo que el dialogo se impone ahora sé cómo se ejecuta, a mí me tocaron causas importantes, San Sebastián en Basavilbaso, Noelma en Villa Elisa, Baggio en Gualeguaychu, y anduve como quien dice me tocaba Concordia, pero yo prefiere el dialogo me paso con los mayorista les dije muchachos no me cierran los números, vino una empresa de afuera no la voy a nombrar y me dijeron vamos a invertir aquí, yo le conteste déjame primero te hago un homenaje en la Plaza Ramírez, con lo que me pagas te da perdida estar acá pero en esas condiciones además vas a invertir sos Gardel, no me vas hacer creer que los Reyes magos existen, Se entiende lo que quiero decir esto de la Reforma estoy de acuerdo este país cobra impuestos caros ahora los empresarios se tienen que sincerar, mira te doy un ejemplo un restorán paga 6 cubierto por mes puede subsistir que me cuenten como hacen yo pongo una Jirafa en un avión.

El problema de la ciudad es con las empresas de afuera no nos dejan nada siempre recurrimos a los locales que son los que apuestan por la ciudad.

Argentina es un país que tiene una carga impositiva fuerte es cierto. Hay que hacer una reforma tributaria más dinámica sí. Pero sin sinceramiento no existe otros arreglos.

Estas reformas que está proponiendo el empresariado imagine un dialogo genuino y que se llegue un acuerdo con el gobierno nacional en el marco laboral que no es suspender ni ensenar derechos pero a los empresario a los dos años le diste miles de beneficios y no cumplen. Como sigue la historia volvemos al vieja historia de la Argentina después si me va mal concurso y vuelvo con otra empresa yo no lo digo como critica por que del mismo modo reconozco digo hay que bajar impuestos, hay que hacer un sistema tributario más sencillo o más simple, Pero déjame publicar cuánto pagan las empresas al municipio entonces la gente podrá expresar esta gente paga mucho impuestos capaz que SI, es lo que quiero que la gente sepa cuánto pagan.

JCB - Porque Ater no saca a relucir que los grandes evasores son las Cereal eras?

EJL - Mira la gente ayudo a que salgo de a poco la verdad esto va a llegar solo quédate tranquilo, es necesario tiempo la gente se va cansando y tarde o temprano la verdad sale a la Luz.

Y de pronto le va exigir a ATER los nombres de los que evaden. La pregunta es cuando un empresario viene y te dice con estoque me cobras no puedo trabajar, tiene razón el empresario que nos sentemos a dialogar ahora vamos a sincerar la situaciones cuanto paga vos ¿ cuál es el problema que la gente lo conozca, sabes que pasa le tiene miedo afip y no a la municipalidad