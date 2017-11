Lauritto y cómo recuperar la credibilidad de la gente

JCB - Se puede recuperar la credibilidad de la gente? Porque al parecer el peronismo perdió esta cualidad, por que vos remarcas obras, hechos, trabajos con las distintas sociedades intermedia pero la credibilidad de la gente al momento del voto no se vio?

EJL - No, no se vio yo creo que la gente tuvo convicciones claras, pero ahora es cuando hay que reafirmar aún más el vínculo y la charla con la gente pensar que la gente no es buena cuando te vota y es mala cuando no te vota, yo no tengo más lectura que esa y más cuando estoy terminando un ciclo en mi ciudad tengo muchas deudas sociales de infratrutura, en estos dios últimos dos años tengo que reforzar y lo hable con mi gente el plano social porque veo con mucha preocupación la situación social pero vamos a hacer lo que podamos.

Ahora Desarrollo social en estos dos años recibió unas 18 mil personas de que habla este número?

Veo que hay mucha mas construcciones privada, menos publicas eso se refiere a las viviendas al terminarse la construcción de 350 viviendas que insumen 450 personas en manos de obras, genera una demanda laboral importante. Ahora tenemos varias obras que están conteniendo a esta gente la obra en el Barrio la Concepción, el 12 de octubre empezara en enero la defensa Norte.